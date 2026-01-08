Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά) των ΗΠΑ , όταν έπειτα απο διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

Τρόμος στις ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις – Οργή δημάρχου για κυβέρνηση, συγκλονιστικό Video

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη νοτιοανατολική Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα