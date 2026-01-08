Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά) των ΗΠΑ , όταν έπειτα απο διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.
Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.
