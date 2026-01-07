search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:47
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

07.01.2026 23:52

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

07.01.2026 23:52
trump hegseth

Την πρόθεσή του να αυξήσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός για το 2027 θα πρέπει να ανέλθει στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντί για 1 τρισεκατομμύριο που εξεταζόταν αρχικά.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγεί το σκεπτικό της απόφασής του, κάνοντας λόγο για δύσκολες διαβουλεύσεις, διεθνείς απειλές, αλλά και αυξημένα έσοδα από δασμούς.

«Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με γερουσιαστές, βουλευτές, υπουργούς και άλλους πολιτικούς εκπροσώπους, αποφάσισα ότι, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ιδιαίτερα ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός μας προϋπολογισμός για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά μάλλον 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον “Στρατό των Ονείρων” που εδώ και καιρό δικαιούμαστε και, το σημαντικότερο, που θα μας κρατήσει ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ, ανεξαρτήτως εχθρού.

Αν δεν υπήρχαν τα τεράστια ποσά που προκύπτουν από τους δασμούς σε άλλες χώρες — πολλές από τις οποίες στο παρελθόν είχαν “ξεζουμίσει” τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδα που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ — θα παρέμενα στο επίπεδο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Όμως, χάρη στους δασμούς και στα τεράστια έσοδα που αποφέρουν, ποσά που παράγονται και που στο παρελθόν θα ήταν αδιανόητα (ιδίως μόλις έναν χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, του χειρότερου προέδρου στην Ιστορία της χώρας μας!), μπορούμε εύκολα να φτάσουμε το επίπεδο των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια απαράμιλλη στρατιωτική δύναμη και έχοντας τη δυνατότητα, την ίδια στιγμή, να μειώσουμε το χρέος και να καταβάλουμε ένα σημαντικό μέρισμα σε πατριώτες μεσαίου εισοδήματος εντός της χώρας μας».

Έντονες πολιτικές και δημοσιονομικές αντιδράσεις αναμένονται

Η εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες προτεινόμενες αυξήσεις αμυντικών δαπανών στην ιστορία των ΗΠΑ και αναμένεται να πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο. Το ύψος του προϋπολογισμού, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, αλλά και η σύνδεσή του με τους δασμούς και την εσωτερική οικονομική πολιτική, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης τους επόμενους μήνες.

Η τελική έγκριση του στρατιωτικού προϋπολογισμού θα απαιτήσει τη συναίνεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που παραμένει βαθιά πολωμένο.

