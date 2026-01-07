Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο

Με την Κούβα να χάνει έναν κρίσιμο οικονομικό σύμμαχο, στο πρόσωπο του Νικολάς Μαδούρο, η κουβανική ηγεσία φοβάται τα χειρότερα. Σύμφωνα με το Euronews, ένα πιθανό εμπάργκο πετρελαίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδεινώσει την οικονομική κρίση του νησιού. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό, είναι απίθανο να φέρει τους ανθρώπους στους δρόμους.



Το Σαββατοκύριακο, οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 32 Κουβανοί υπήκοοι σκοτώθηκαν στην επιδρομή των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας. Υπηρετούσαν ως σωματοφύλακες του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο στρατιωτικό συγκρότημα από το οποίο τον συνέλαβαν οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.



Μόνο η ίδια η Βενεζουέλα έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα από την απαγωγή του Μαδούρο και ακολουθεί η Κούβα. Η Αβάνα έχασε έναν βασικό πολιτικό σύμμαχο και έναν πυλώνα της ήδη προβληματικής οικονομίας της, και οι δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ μετά την επιδρομή κατέστησαν σαφές ότι μαζί με την Κολομβία και τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να στοχεύσουν και την Κούβα.

The Cuban leadership has lost a critical economic ally in Nicolás Maduro, and likely US oil embargo could deepen the island's economic crisis. But according to an expert, it is unlikely to bring people to the streets.

Η παρουσία του κουβανικού στρατού στη Βενεζουέλα ήταν μόνο ένα παράδειγμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών.



«Η Βενεζουέλα ήταν ο σημαντικότερος πολιτικός σύμμαχος της Αβάνας από τότε που ο Ούγκο Τσάβες και ο Φιντέλ Κάστρο ξεκίνησαν τη στενή τους φιλία στις αρχές της δεκαετίας του 2000», δήλωσε στο Euronews ο Μπερτ Χόφμαν, πολιτικός επιστήμονας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Παγκόσμιων και Περιφερειακών Μελετών.



Ως υποψήφιος για την προεδρία το 1999, ο Τσάβες συναντήθηκε με τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, στην Αβάνα, και η συμμαχία των δύο κυβερνήσεων έχει μόνο εμβαθύνει τις επόμενες δεκαετίες. Ο Μαδούρο σπούδασε στην Κούβα και έχει τοποθετηθεί ως θεματοφύλακας του επαναστατικού αριστερού σχεδίου του Τσάβες. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αβάνα από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ



Κουβανοί αξιωματούχοι κατέχουν βασικές θέσεις στις μυστικές υπηρεσίες της Βενεζουέλας, και η Αβάνα έχει στείλει γιατρούς και προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης στο Καράκας σε αντάλλαγμα πολιτικής υποστήριξης και φθηνού πετρελαίου. Τους τελευταίους μήνες, η Βενεζουέλα έστειλε περίπου 35.000 βαρέλια ημερησίως στην Κούβα σε μια πολύ επιδοτούμενη τιμή – και όπως δήλωσε ο Χόφμαν στο Euronews, οι παραδόσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας εξακολουθούν να αποτελούν την κρίσιμη σανίδα σωτηρίας του νησιού.



«Τους τελευταίους μήνες, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας εξακολουθούσε να αποτελεί το 70% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της Κούβας, με το Μεξικό και τη Ρωσία να μοιράζονται το υπόλοιπο», είπε. Ο φόβος στην Αβάνα είναι ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να προσπαθήσουν να ανατρέψουν το κουβανικό καθεστώς χωρίς άμεση παρέμβαση, αποκόπτοντάς το εντελώς από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.





Φόβοι για εμπάργκο πετρελαίου



«Ενώ η Ουάσιγκτον θα είναι επιφυλακτική απέναντι σε στρατιωτική δράση με «μπότες επί του εδάφους», τα πολεμικά πλοία κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας μπορούν να επιβάλουν ένα εμπάργκο πετρελαίου με μικρό κόστος», είπε ο Χόφαν. «Και όποια και αν είναι η διαπραγματευτική δύναμη της νέας ηγεσίας του Καράκας, η συνεχής υποστήριξη προς την Κούβα δύσκολα θα είναι η ύψιστη προτεραιότητά της».



Ενώ η Κούβα θα μπορούσε να αναζητήσει εναλλακτικές προμήθειες από τη Ρωσία, το Ιράν ή τις αραβικές χώρες, η άμεση βοήθεια προς την Αβάνα θα καθιστούσε οποιονδήποτε νέο προμηθευτή πιθανό στόχο αμερικανικών αντιποίνων. Και ακόμη και αν η Αβάνα καταφέρει να βρει κάποια εναλλακτική πηγή πετρελαίου, οι ήδη επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης που βιώνουν οι Κουβανοί πρόκειται να επιδεινωθούν περαιτέρω.





Η Κούβα βιώνει ήδη τη βαθύτερη οικονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας. Η οικονομία της χώρας έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 4% τα τελευταία χρόνια, με συρρίκνωση 1,5% μόνο το 2025. Με τον πληθωρισμό πάνω από 20%, οι ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων είναι εκτεταμένες.

«Οικονομικά, η Κούβα πληρώνει τώρα επίσης ένα βαρύ τίμημα για το ότι επικέντρωσε όλες τις επενδύσεις στον τουρισμό, έναν κλάδο για τον οποίο η δεινή κατάσταση της κρίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας είναι τοξική», δήλωσε ο Χόφμαν.



Εν τω μεταξύ, η απομάκρυνση, η υπονόμευση ή τουλάχιστον η απομόνωση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κούβας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αποτελεί αμερικανική προτεραιότητα από την Κουβανική Επανάσταση το 1959, και για την κυβέρνηση Τραμπ, η δεινή κατάσταση και η βίαιη αποχώρηση του Μαδούρο σημαίνουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για αλλαγή καθεστώτος.



«Η Κούβα μοιάζει με «Είναι έτοιμο να πέσει. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή στο Air Force One.



Η επόμενη ημέρα στην Κούβα

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χόφμαν, παρά τα γεγονότα στη Βενεζουέλα, η ηγεσία στην Αβάνα δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής κανένα σημάδι αποσύνθεσης.



«Ο φόβος για το τι θα ακολουθήσει μετά από μια τελική κατάρρευση του καθεστώτος είναι μια ισχυρή κόλλα για τη συνοχή της ελίτ», είπε. «Θα παρακολουθούν στενά πώς η ελίτ μετά τον Μαδούρο επιβιώνει από την καταιγίδα ή αν θα κρεμαστούν από τα φώτα του δρόμου».





Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μεγάλωσε στο Μαϊάμι από Κουβανούς εξόριστους γονείς, η κουβανική ελίτ δεν πρέπει να εφησυχάζει.



«Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα έστω και λίγο», δήλωσε στο NBC News το Σαββατοκύριακο, αν και αρνήθηκε να μιλήσει λεπτομερώς για τα σχέδια των ΗΠΑ για την Κούβα.



Ένα πιθανό σενάριο είναι ένας πλήρης ναυτικός αποκλεισμός, για τον οποίο ο κουβανικός στρατός είναι ήδη προετοιμασμένος – και κατά την άποψη του Χόφμαν, αυτό δεν θα έφερνε τον κουβανικό λαό στους δρόμους.



«Ακόμα κι αν οι συνθήκες διαβίωσης γίνουν όλο και πιο επισφαλείς, αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε εξέγερση», είπε. «Η κινητοποίηση συλλογικής δράσης δεν απαιτεί μόνο κοινή δυσαρέσκεια αλλά και την πεποίθηση ότι η διαμαρτυρία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή».

Η στρατιωτική δράση κατά του Μαδούρο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αποστρατεύσει τους απλούς Κουβανούς, όχι να τους παρακινήσει.



«Αν το μήνυμά της είναι ότι εναπόκειται στον στρατό να τους πυροβολήσει και στις κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν τις συμφωνίες τους, για τους απλούς ανθρώπους, δεν είναι ώρα να βγουν στους δρόμους, αλλά να σκύψουν και να καλυφθούν».

