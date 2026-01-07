search
07.01.2026 20:42

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

07.01.2026 20:42
antonio costa new

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί, και δεν θα δεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όπου κι αν συμβαίνουν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Για τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είναι ξεκάθαρος: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία και χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του σηματοδοτώντας την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

«Αυτές έχουν την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, καθώς δηλώνει ότι το νησί είναι το «κλειδί» για τη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ, και ισχυρίζεται ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να το προστατεύσει.

Ο Κόστα δήλωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια χρονική περίοδο όπου η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες δέχεται επίθεση και προέτρεψε τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντισταθούν στις εξελίξεις αυτές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε στην Κύπρο, είτε στη Λατινική Αμερική, στη Γροιλανδία, στην Ουκρανία ή στη Γάζα», τόνισε ο Κόστα.

«Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερός και ακλόνητος υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας», συμπλήρωσε.

