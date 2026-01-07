search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

07.01.2026 19:26

Ξεκάθαρη απειλή του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, αλλά πρώτα η διπλωματία

07.01.2026 19:26
Όλες τις επιλογές του εξετάζει για τη Γροιλανδία ο Λευκός Οίκος, όπως διαμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή η διπλωματία», τόνισε η Λέβιτ. Μια πιθανή εξαγορά συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, σημείωσε η αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (σ.σ. της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ. 

«Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντα δίπλα στο ΝΑΤΟ» σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Εάν ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) εντοπίσει μια απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να την αντιμετωπίσει με στρατιωτικά μέσα. Ως διπλωμάτης, που είναι η ιδιότητά μου σήμερα και το αντικείμενο της εργασίας μας, προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους – κάτι που ισχύει και για τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ προχωρώντας σε στρατιωτική επέμβαση.

