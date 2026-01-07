search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 23:40

Τρόμος στις ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις – Οργή δημάρχου για κυβέρνηση, συγκλονιστικό Video

07.01.2026 23:40
minneapolis shooting

Πράκτορας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να κάνει λόγο για πράξη «αυτοάμυνας» και τον δήμαρχο να αντικρούει οργισμένος αυτήν την εκδοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα SUV, το οποίο επιχειρεί απότομο ελιγμό για να διαφύγει κι ένα μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας πυροβολεί προς τη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα και ακινητοποιείται.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «βλακείες» την εκδοχή που παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Φοβόμασταν κάτι τέτοιο από τότε που η ICE αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην πόλη», είπε και απαίτησε οι πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης «να ξεκουμπιστούν από τη Μινεάπολις».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές της πολιτείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πράκτορες της ICE έχουν εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την απέλαση παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες αναμενόταν να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με αναρτήσεις της διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης:

Χιονο-χάος στην Ευρώπη: Στους -24 η θερμοκρασία στην Αυστρία, ταλαιπωρία για ταξιδιώτες, παρέλυσαν οι συγκοινωνίες

Αναβλήθηκε η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Νικ Ράινερ – Ο δικηγόρος του ζήτησε την αντικατάστασή του

Επόμενος στόχος του Τραμπ η Κούβα: Φόβοι για οικονομική καταστροφή μετά την απαγωγή του συμμάχου Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

trump hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Τα πέντε πιθανότερα σενάρια για το μέλλον της Γροιλανδίας – Τα «ζυγίζει» ο Τραμπ

minneapolis shooting
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στις ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις – Οργή δημάρχου για κυβέρνηση, συγκλονιστικό Video

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 00:45
peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου στην Εύβοια: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και δύο τραυματίες

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

trump hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στα 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ το 2027

1 / 3