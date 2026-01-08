search
08.01.2026 09:28

Συμβαίνουν και εις Παρισίους: Στην Αψίδα του Θριάμβου τα τρακτέρ των Γάλλων αγροτών (Photos/Videos)

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα: αντιθέτως και στη Γαλλία τα τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους, με τους Γάλλους αγρότες να διαμαρτύρονται για τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur.

Το πρωί της Πέμπτης τα τρακτέρ των Γάλλων αγροτών… εισέβαλλαν στο Παρίσι και έφθασαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης: αφού πρώτα κινήθηκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και πέρασαν από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, κάποια από αυτά πάρκαραν δίπλα στον Πύργο του Άιφελ και στην Αψίδα του Θριάμβου.

Η αστυνομία έχει απαγορεύσει την πρόσβαση των διαμαρτυρόμενων σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας, όπως το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, το μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, το κοινοβούλιο, τα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης αλλά και στην περιφέρεια του Παρισιού.

Εκτός από την αντίδρασή τους στη συμφωνία με τη Mercosur, οι γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται και για τη διαχείριση από την κυβέρνηση της ασθένειας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, ενώ ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ. Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους γάλλους βουλευτές και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

1 / 3