Τραυματίστηκαν ο Μαδούρο και η σύζυγός του κατά την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας – 100 νεκροί, εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτισή τους.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάνει λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

Τραυματισμοί Μαδούρο και Φλόρες κατά την επιχείρηση

Τις πληροφορίες για τους τραυματισμούς επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μιλώντας σε εβδομαδιαία εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σίλια Φλόρες τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ ο Νικολάς Μαδούρο υπέστη τραυματισμό στο ένα πόδι. Όπως δήλωσε, αμφότεροι αναρρώνουν, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκαν.

«Φρικτή επίθεση» – Εκατό νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ο ίδιος υπουργός ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχε βαρύτατο απολογισμό.

«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς και παρόμοιο αριθμό τραυματιών», δήλωσε ο Καμπέγιο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικτή» και πρωτοφανή για τη χώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Κηδείες στρατιωτικών και επταήμερο εθνικό πένθος

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση.

Τα πλάνα δείχνουν φέρετρα καλυμμένα με τη σημαία της χώρας, τιμητικά αγήματα, συγγενείς σε κατάσταση βαθιάς οδύνης και ομιλίες για το «θάρρος» και την «πίστη» των πεσόντων. Σε ένα από τα βίντεο αναπαράγεται στίχος του γνωστού τραγουδοποιού Αλί Πριμέρα: «Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν τη ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί».

El Ejército de Venezuela realizó este miércoles el funeral de los soldados que fallecieron durante el operativo militar de Estados Unidos en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa.



Video: APTN pic.twitter.com/Zoj7X18R6m — NMás (@nmas) January 7, 2026

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος, δηλώνοντας πως «οι εικόνες των πτωμάτων τρύπησαν την ψυχή της».

«Κηλίδα» στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά ανοιχτός ο δίαυλος στο πετρέλαιο

Σε επίσημη εκδήλωση, η Ντέλσι Ροδρίγκες υποστήριξε ότι οι σχέσεις της Βενεζουέλας με τις ΗΠΑ έχουν «αμαυρωθεί» από την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, κάνοντας λόγο για «κηλίδα που δεν είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία των δύο χωρών».

Παρά ταύτα, σημείωσε ότι οι εμπορικές σχέσεις, ιδίως στον ενεργειακό τομέα, συνεχίζονται. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PdVSA βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ιστορική».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ έχει τονίσει ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων.

Καταγγελίες για «εν ψυχρώ δολοφονίες»

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παδρίνο, κατηγόρησε τις αμερικανικές δυνάμεις ότι εκτέλεσαν «εν ψυχρώ» σωματοφύλακες του Μαδούρο και ότι βομβάρδισαν το Καράκας και περιοχές σε ακόμη τρεις πολιτείες της χώρας.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ένταση στη Λατινική Αμερική και ενισχύουν τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, την ώρα που η Βενεζουέλα μετρά τις απώλειές της και οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ εισέρχονται σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους τους.

