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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

16.07.2026 08:45

Εφάπαξ: Ανατροπές και «λίφτινγκ» από το φθινόπωρο – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το νέο μοντέλο

16.07.2026 08:45
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Ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ βοηθημάτων, με στόχο την εξομάλυνση των μεγάλων ανισοτήτων που κληροδότησε ο περιβόητος νόμος Κατρούγκαλου, σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά υλοποίησης η κυβέρνηση από το 2027. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο αναμένονται το φθινόπωρο, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων για το μέλλον των παροχών εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η κατάργηση του άδικου διπλού συστήματος υπολογισμού που ισχύει σήμερα. Με το υφιστάμενο καθεστώς, το εφάπαξ χωρίζεται σε δύο ταχύτητες: το τμήμα έως το 2013, το οποίο υπολογίζεται ανταποδοτικά με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας (2009–2013), και το τμήμα από το 2014 και μετά, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά ως μια άτοκη επιστροφή εισφορών. Αυτή η στρέβλωση οδηγεί σε σταδιακή απαξίωση του βοηθήματος, με τις απώλειες να αγγίζουν μεσοσταθμικά το 23% για όσους απομακρύνονται χρονικά από την «χρυσή» πενταετία, πλήττοντας κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους.

Η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου συστήματος για όσους θα αποχωρήσουν από την εργασία τους μετά το 2026. Στο τραπέζι βρίσκεται η επέκταση της βάσης υπολογισμού πέραν της περιόδου 2009–2013, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω συρρίκνωση των ποσών και να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβάλλονται σήμερα.
Τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποτυπώνουν ανάγλυφα το χάσμα και τις έντονες διακυμάνσεις ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Ενδεικτικά, το μέσο εφάπαξ για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου διαμορφώνεται στις 24.600 ευρώ, ενώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους καταγράφει αύξηση, φτάνοντας τις 21.200 ευρώ. Στα Σώματα Ασφαλείας σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος στις 24.500 ευρώ, την ώρα που οι εκπαιδευτικοί και οι υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων (δικαστικοί, γιατροί ΕΣΥ) έρχονται αντιμέτωποι με αισθητές μειώσεις.

Στον αντίποδα, οι «αριστοκράτες» των παροχών παραμένουν οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ με μέσο εφάπαξ στις 103.000 ευρώ και του ΟΤΕ με 52.300 ευρώ, αμφότεροι με σημαντικές αυξήσεις. Αντίθετα, οι πρώην εργαζόμενοι της ΔΕΗ είδαν το βοήθημά τους να υποχωρεί κατά 5.500 ευρώ (στις 44.000 ευρώ), ενώ η μεγαλύτερη καθίζηση καταγράφεται στους συνταξιούχους της ΕΡΤ, όπου το μέσο πληρωτέο ποσό κατρακύλησε στις 11.751 ευρώ.

Το επερχόμενο νομοσχέδιο του φθινοπώρου καλείται να γεφυρώσει αυτές τις κραυγαλέες αποκλίσεις, προσφέροντας ένα σταθερό και προβλέψιμο τοπίο για τη νέα γενιά συνταξιούχων.

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