search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:54
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 10:42

Στρατηγική συνεργασία της CrediaBank με την BNP Paribas Asset Management στο Wealth Management

16.07.2026 10:42
CrediaBank_BNP Paribas Asset Management 2
(Από αριστερά προς τα δεξιά): Δήμητρα Βουρνά, Chief Operating Officer CrediaBank – Θανάσης Κασαπίδης, Ηead of Product CrediaBank - Sophie Dimopoulou, Head of Distribution Luxembourg & Eastern Mediterranean Countries at BNP Paribas Asset Management – Βασίλης Λιαρίκος, Head of Individual Segments CrediaBank - Χάρης Μυγδάλης, Chief Information & Digital Officer CrediaBank – Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer CrediaBank - Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank - France Germani, Head of BNP Paribas Asset Management Select Business – Θανάσης Σταθάς, Acting Chief Financial Markets Officer CrediaBank - Remi Lambert, Chief Investment Officer of BNP Paribas Asset Management Select Business - Laurent Bodson, CEO & Co-founder of Gambit Financial Services – Βαγγέλης Κανέλης, Chief Strategy Officer CrediaBank

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η CrediaBank ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Wealth Management της Τράπεζας.

Η συνεργασία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών, το οποίο περιλαμβάνει:

•          Σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και καθορισμό στρατηγικής και τακτικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων

•          Διαμόρφωση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

•          Παροχή επενδυτικής έρευνας, αναλύσεων αγορών και επενδυτικών εκτιμήσεων

Μέσω αυτής της συνεργασίας – ορόσημο, η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στόχος είναι η ενίσχυση των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

Η κ. Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank, υπογράφει τη συμφωνία με την κ. France Germani, Head of BNP Paribas Asset Management Select Business

Πέραν της άμεσης αναβάθμισης των υπηρεσιών επενδυτικής συμβουλής, η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διάθεση σύγχρονων ψηφιακών επενδυτικών λύσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της CrediaBank.

Η BNP Paribas Asset Management έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, εξυπηρετώντας θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ως μέλος του Ομίλου BNP Paribas, συνδυάζει υψηλή επενδυτική εξειδίκευση, αυστηρή διαχείριση κινδύνων και ισχυρή δέσμευση στις αρχές των βιώσιμων επενδύσεων, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank. Συνδυάζοντας τις ισχυρές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας με τη διεθνή επενδυτική τεχνογνωσία της BNP Paribas Asset Management, ενισχύουμε περαιτέρω τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές και να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα πιο σύνθετες ανάγκες διαχείρισης περιουσίας των πελατών μας.»

Ο Επικεφαλής του Global Client Group της BNP Paribas Asset Management, κύριος Steven Billiet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την CrediaBank και τη στήριξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα του Wealth Management. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε την επενδυτική μας τεχνογνωσία, τις ερευνητικές μας δυνατότητες και τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες προς όφελος των πελατών της CrediaBank και των επενδυτικών τους στόχων.»

Η στρατηγική αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της CrediaBank για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου πλατφόρμας προϊόντων και υπηρεσιών Wealth Management, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της και την ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Jumbo: Διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους για το 2026 και εγκρίνει μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή

ΜΑΚΒΕΛ: Ανεξάρτητος έλεγχος επιβεβαιώνει την εφαρμογή της διαδικασίας αργής ξήρανσης στην παραγωγή ζυμαρικών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Agrifood Leadership με ευρωπαϊκή πιστοποίηση EIT Food για πρώτη φορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
public-adv-new
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Ιουλίου

tempi_crash_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεπτέμβρης με… Τέμπη για το Μαξίμου – Επιτροπή της Ευρωβουλής έρχεται σε Αθήνα και Λάρισα

Ippokrateio thessaloniki876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένο το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

adonis georgiadis 88-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβλέπει ότι οι 4 βουλευτές που παραπέμπονται θα αθωωθούν

i-play-rocky_trailer-en-us-1920w
ΣΙΝΕΜΑ

«I Play Rocky»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την απίστευτη ιστορία του Sylvester Stallone

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 11:54
public-adv-new
ADVERTORIAL

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Ιουλίου

tempi_crash_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεπτέμβρης με… Τέμπη για το Μαξίμου – Επιτροπή της Ευρωβουλής έρχεται σε Αθήνα και Λάρισα

Ippokrateio thessaloniki876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένο το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

1 / 3