Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Agrifood Leadership με ευρωπαϊκή πιστοποίηση EIT Food για πρώτη φορά

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Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του προγράμματος Agrifood Leadership 2026-2027, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, αποκτώντας για πρώτη φορά την πιστοποίηση EIT Label από το EIT Food, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις για προγράμματα εκπαίδευσης στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, θα πραγματοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2027 και αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων που απευθύνεται αποκλειστικά στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Η απόκτηση του EIT Label εντάσσει το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα εκπαίδευσης και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, καθώς η συγκεκριμένη διαπίστευση απονέμεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια ως προς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον αντίκτυπό τους. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προγράμματος με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Το Agrifood Leadership απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μέλη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, επαγγελματίες της αγροτικής τραπεζικής, καθώς και σε στελέχη του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό χώρο. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και σε νέους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διοικητικές και ηγετικές τους δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 120 ώρες μαθημάτων, εργαστηρίων και δράσεων δικτύωσης, συνδυάζοντας δια ζώσης εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές της Ελλάδας και στις Βρυξέλλες με διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής, αποκτώντας πρακτική εμπειρία σε ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η αγροτική οικονομία, η μεταποίηση, το marketing και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Rutgers University των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με επιχειρήσεις του ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος, ενώ δημιουργήθηκε με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και προσωπικές συνεντεύξεις.

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