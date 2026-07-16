Μουντιάλ 2026: Διπλωματικό… επεισόδιο με τους παίκτες της Αργεντινής – Σήκωσαν πανό για τα Φόκλαντ, κίνδυνος τιμωρίας από τη FIFA, στα κάγκελα οι Βρετανοί (Video)

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Τον κίνδυνο βαριάς τιμωρίας από την FIFA και την οργή της Βρετανίας, προκάλεσε πανό που σήκωσαν παίκτες της Αργεντινής μετά το τέλος του αγώνα του Μουντιάλ με την Αγγλία, το οποίο έγραφε: «Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες», αναφερόμενο στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία είχαν γίνει αντικείμενο πολεμικής σύρραξης των δύο χωρών το 1982.

Ο κανονισμός

Η FIFA απαγορεύει ρητά οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς χώρους και με την κίνησή τους αυτή, οι παίκτες της Αργεντινής κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε σοβαρότατες πειθαρχικές ποινές. Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της παγκόσμιας ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού το 2014 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 λιρών, όταν οι διεθνείς της είχαν εμφανίσει το ίδιο ακριβώς πανό πριν από φιλική αναμέτρηση με τη Σλοβενία.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το κλίμα είχε… στραβώσει αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα, με δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια των γηπέδων. Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, χαρακτήρισε τον ημιτελικό «κάτι περισσότερο από έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα», προσθέτοντας πως «τα Φόκλαντ είναι αργεντίνικα και τα κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας», ενώ λίγο πριν είχε δηλώσει πως το παιχνίδι ήταν μια ευκαιρία «να μπουν οι εισβολείς στη θέση τους».

Βέβαια, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα τονίζοντας ότι «πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν πρέπει να συγχέουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Σεβόμαστε απόλυτα την ιστορία και τη μνήμη όσων χάθηκαν, όμως αυτά τα ζητήματα δεν έχουν καμία θέση μέσα στο γήπεδο», ενώ το παιχνίδι στην Ατλάντα διεξήχθη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω του φορτισμένου ιστορικού υπόβαθρου.

Ο πόλεμος του ’82

Τα νησιά Φόκλαντ (ή Μαλβίνες, κατά την αργεντίνικη ονομασία) αποτελούν ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 480 χιλιομέτρων από τις ακτές της Παταγονίας. Παρά τη γεωγραφική τους εγγύτητα με τη Νότια Αμερική, τα νησιά αποτελούν αυτοδιοικούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1833, μια γεωπολιτική πραγματικότητα που το Μπουένος Άιρες αμφισβητεί σθεναρά επί σχεδόν δύο αιώνες, θεωρώντας τα εδάφη της Αργεντινής υπό κατοχή.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

Η αντιπαράθεση των δύο κρατών κορυφώθηκε με τον Πόλεμο των Φόκλαντ το 1982, ο οποίος διήρκεσε 74 ημέρες, κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες διέσωσε την πρωθυπουργία της Μάργκαρετ Θάτσερ και παραμένει μέχρι σήμερα μια «ανοιχτή πληγή» στις διπλωματικές σχέσεις Λονδίνου και Μπουένος Άιρες. Πλέον, η FIFA καλείται να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει εάν η ενέργεια των Αργεντινών ποδοσφαιριστών παραβιάζει τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις.

📹 Jugadores argentinos ondean la bandera política de las Malvinas tras el partido contra Inglaterra



🖋️ @Andres_Burgohttps://t.co/AkNf6PUiuH pic.twitter.com/yu8lPpItqa July 15, 2026

Στη Βρετανία το κλίμα είναι… πολεμικό, με τα πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ να ζητούν αποκλεισμό παικτών από τον τελικό της Κυριακής κόντρα στην Ισπανία. Εφημερίδες όπως η Sun και η Daily Mail κάνουν λόγο για μια ξεκάθαρη πολιτική πρόκληση, υποστηρίζοντας ότι η FIFA οφείλει να επιβάλει κυρώσεις, καθώς το μήνυμα παραβιάζει τους κανονισμούς που απαγορεύουν την προβολή πολιτικών συνθημάτων στα γήπεδα. Στο επίκεντρο της κριτικής των βρετανικών ΜΜΕ βρέθηκαν ο αρχηγός της Τότεναμ Κριστιάν Ρομέρο, ο πρώην μέσος των «σπιρουνιών» Τζιοβάνι Λο Σέλσο και ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λισάντρο Μαρτίνες, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν να κρατούν το πανό. Δίπλα τους βρέθηκε και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συμμετείχε στους πανηγυρισμούς μπροστά από το επίμαχο πανό.