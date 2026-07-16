Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Ιουλίου

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Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Βάκχες – Περιοδεία 2026

Πολλαπλοί Χώροι

Oι Βάκχες, έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies.

Υπηρέτης Δυο Αφεντάδων – Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

Πολλαπλοί Χώροι

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Sani Festival 2026

Λόφος Σάνη

Mε την πολυαναμενόμενη συναυλία του σπουδαίου Robert Plant θα ανοίξει φέτος την αυλαία του το βραβευμένο Sani Festival.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2ος χρόνος

Πολλαπλοί Χώροι

Η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει με την Λένα Παπαληγούρα και τον Μελέτη Ηλία.

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public