Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Ιουλίου

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Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
Πολλαπλοί Χώροι
Oι Βάκχες, έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies.
Πολλαπλοί Χώροι
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.
Λόφος Σάνη
Mε την πολυαναμενόμενη συναυλία του σπουδαίου Robert Plant θα ανοίξει φέτος την αυλαία του το βραβευμένο Sani Festival.
Πολλαπλοί Χώροι
Η πολυσυζητημένη «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, επιστρέφει με την Λένα Παπαληγούρα και τον Μελέτη Ηλία.
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public
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