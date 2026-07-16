Ο Δημήτρης Παππάς έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν – Η αντίδραση της Χριστίνας Παππά που έγινε viral (Video)

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Πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν έκανε ο Δημήτρης Παππάς μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, με τους δυο τους -που έχουν αποκτήσει μια κόρη- να γιορτάζουν, χθες, τα κοινά τους γενέθλια.

Το ζευγάρι είχε βγει με παρέα, όταν σηκώθηκαν για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους, με τον Δημήτρη Παππά να γονατίζει ξαφνικά.

«Μετά από τέσσερα χρόνια φαγούρας με τη γυναίκα μου…» είπε και έβγαλε ένα δαχτυλίδι από την τσέπη του.

Η Άννα Μπεζάν κοιτούσε έκπληκτη, αδυνατώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί, με τη Χριστίνα Παππά να φωνάζει ενθουσιασμένη: «Πες του το ναι».

«Πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια των παιδιών, όμως η έκπληξη ήταν άλλη, πρόταση γάμου στα γόνατα. Το έμφραγμα πώς το γλίτωσα ούτε εγώ ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Είστε η ζωή μου» έγραψε η ηθοποιός, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά δημοσίευσε ένα ακόμη story στο προφίλ της για να ευχηθεί ξεχωριστά στον γιο της για τα γενέθλιά του.

«16 Ιουλίου η πιο σημαντική, η γλυκιά, όμορφη στιγμή της ζωής μου. Γέννησα αυτό το υπέροχο παιδί, διότι για κάθε μάνα το παιδί που γέννησε θα είναι πάντα παιδί. Δημήτρη μου χρόνια πολλά, η Παναγία να σας έχει πάντα καλά με υγεία και ευλογία. Να χαίρομαι την Άννα και την Χριστίνα. Νεκταρία μας. Σας λατρεύω. Κάθε μέρα με κάνεις υπερήφανη» έγραψε κάτω από μια κοινή τους φωτογραφία.

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