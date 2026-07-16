Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό σημείωμα στο σπίτι της «Ελενίτσας» και του «Αντωνάκη» – «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου» (Video)

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Θλίψη στο πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση θανάτου της Μάρως Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους οικείους της όσο και τους αμέτρητους θαυμαστές της.

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με το ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει πως «απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της».

Η ηθοποιός διέγραψε μια λαμπρή καλλιτεχνική πορεία με δεκάδες κινηματογραφικές επιτυχίες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, χαρίζοντας στο κοινό ερμηνείες που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Μια εξ αυτών ήταν ο ρόλος της στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην οποία η Μάρω Κοντού συμπρωταγωνίστησε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υποδυόμενοι το ζεύγος Κοκοβίκου, με τις ατάκες του «Αντωνάκη» και της «Ελενίτσας» να έχουν μείνει αναλλοίωτες στη μνήμη μας τόσα χρόνια μετά.

Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και για το σπίτι του «ζεύγους» στην οδό Τριπόδων στην Πλάκα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας και το οποίο στέκει αγέρωχο μέχρι σήμερα, έχοντας, μάλιστα, κριθεί διατηρητέο και αναμένεται να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού.

Σήμερα, λοιπόν, έξω από αυτό το ιστορικό σπίτι στην Πλάκα, κάποιος θαυμαστής άφησε μερικά λουλούδια κι ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο αναγραφόταν: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου».

Το γεγονός συζητήθηκε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action 24.

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