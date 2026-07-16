Δάκρυσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο τέλος της παράστασης – Η συγκινητική αφιέρωση στη Μάρω Κοντού (Video)

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ατμόσφαιρα που επικράτησε στο τέλος της θεατρικής παράστασης «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» στην Ηγουμενίτσα χθες, Τετάρτη (15/7), με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να δακρύζει πάνω στη σκηνή, ζητώντας από το κοινό να κάνουν όλοι μαζί μια αφιέρωση στη Μάρω Κοντού.

Μόλις ολοκληρώθηκε η παράσταση, ο ηθοποιός κοίταξε τους θεατές και μίλησε για την απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, επισημαίνοντας πως αντί για ενός λεπτού σιγή, σκέφτηκε να τραγουδήσουν όλοι μαζί για εκείνη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει» ακούγεται να λέει στο σχετικό βίντεο.

«…Για σένα Μάρω. Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά» έγραψε στη λεζάντα, ενώ σε ακόμα ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, ο ηθοποιός φαίνεται να χειροκροτά δακρυσμένος.

Στο προφίλ του στο Instagram έκανε, όμως, ακόμη δύο ακόμη αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού.

Αρχικά, δημοσίευσε μία φωτογραφία που φιλούσε το χέρι της, γράφοντας στη λεζάντα:

«Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα… Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα… Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… καλό σου ταξίδι μητέρα».

Στη δεύτερη ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία τους από την παράσταση NINE και της αφιέρωσε στίχους από το έργο:

«Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να’ μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μαρω Κοντού. Για το musical “NINE”», σημείωσε.

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