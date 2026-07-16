Πολιτισμός και ΑΙ στον προκριματικό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής 2026 με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM

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Έντεκα ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής (World Robot Olympiad™) 2026 αναδείχτηκαν, μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, στον ελληνικό προκριματικό που διοργάνωσε ο WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE TELEKOM. Στη φετινή διοργάνωση, με θέμα “Robots meet Culture”, συμμετείχαν 39 ομάδες με 174 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, που ανέδειξαν πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι μαθητικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (8-10 Δεκεμβρίου 2026 στο Πουέρτο Ρίκο), σχεδίασαν και υλοποίησαν πρωτότυπες εφαρμογές που αξιοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτόνομη πλοήγηση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), προτείνοντας λύσεις για πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισαν ήταν: ένα έξυπνο σύστημα που επιτρέπει σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες να ζωγραφίζουν μέσω ρομποτικής, και όπου η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει ανατροφοδότηση για την ακρίβεια του σχεδίου, ένα έξυπνο μουσείο που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, αυτόνομα συστήματα για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και λύσεις προστασίας αρχαιολογικών χώρων από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές.

Η εκπαιδευτική ρομποτική δεν αποτελεί μόνο έναν διαγωνισμό τεχνολογίας, αλλά ένα πεδίο όπου οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ομαδική συνεργασία και η καινοτομία. Η COSMOTE TELEKOM, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον WRO Hellas, επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και την καινοτομία, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης για τα ψηφιακά εργαλεία, και στην εξοικείωση της νέας γενιάς με τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.