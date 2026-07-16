Η Αιωνιότητα του Βλέμματος: Ο Θεόδωρος Βισβάρδης στο Olea Creative Residency 2026

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Το Olea Creative Residency, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, το OLEA All Suite Hotel στη Ζάκυνθο, φιλοξενεί την έκθεση «Η Αιωνιότητα του Βλέμματος» του Ζακυνθινού γλύπτη Θεόδωρου Βισβάρδη, μιας νέας φωνής της ελληνικής γλυπτικής με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Από τις 15 Ιουλίου και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, στους χώρους του ξενοδοχείου και του εστιατορίου Flow Dine & Wine η γλυπτική συνυπάρχει με την αρχιτεκτονική, το φυσικό τοπίο και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Το επίσημο Exhibition Launch θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2026.

Η έκθεση παρουσιάζει μία μοναδική σειρά χειροποίητων γλυπτών από μάρμαρο και πέτρα, εμπλουτισμένων με φυσικά υλικά όπως βότσαλο, ηφαιστειακά πετρώματα, και φύλλα χρυσού, μεταξύ άλλων. Μέσα από απόλυτα χειροποίητη κατεργασία και την αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών, τα έργα μετατρέπουν την ύλη σε φορέα μνήμης, συμβολισμού και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αντλώντας έμπνευση από το κάλλος της φύσης, την αρχαία ελληνική μυθολογία και την ιστορία της Ζακύνθου, ο Θεόδωρος Βισβάρδης δημιουργεί μορφές που λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στον μύθο και το σήμερα, προσκαλώντας τον θεατή σε έναν προσωπικό διάλογο γύρω από τον χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία.



Η φετινή έκθεση αποτελεί το νέο κεφάλαιο του Olea Creative Residency, μιας πρωτοβουλίας που εξελίσσεται κάθε χρόνο, φιλοξενώντας ακόμα περισσότερους δημιουργούς με διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Ο Θεόδωρος Βισβάρδης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1993 και δραστηριοποιείται ως δικηγόρος και αυτοδίδακτος γλύπτης. Έχει συμμετάσχει με τα έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει διακριθεί με σημαντικά ελληνικά και διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το 1ο Διεθνές Βραβείο Γλυπτικής στο Festival Inter Artia 2025, τον τίτλο Artist of the Year 2025 από την International Art Society & Academy, τη διάκριση από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» το 2025 και το Yorgos Foydoylis Culture Award 2026.

«Tο Olea Creative Residency αποτελεί πλέον έναν σταθερό θεσμό για το ξενοδοχείο μας και μια πρωτοβουλία που εκφράζει τη φιλοσοφία μας να δημιουργούμε εμπειρίες με ουσιαστικό πολιτιστικό αποτύπωμα. Μέσα από τη συνεργασία με σύγχρονους δημιουργούς, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τον διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και τη φιλοξενία, προσφέροντας στους επισκέπτες μας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία μέσα σε ένα μοναδικό περιβάλλον» δήλωσε η Βένια Ξένου, Συνιδιοκτήτρια του OLEA All Suite Hotel, A Member of Design Hotels.

«Η Ζάκυνθος, με τη φύση, την ιστορία και τη μυθολογία της, αποτελεί τη βασική πηγή της έμπνευσής μου. Στην έκθεση “Η Αιωνιότητα του Βλέμματος” τα έργα αποτελούν μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός εσωτερικού διαλόγου για τον επισκέπτη, και στην επαφή με την ανθρώπινη μνήμη και την αιωνιότητα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης», δήλωσε ο καλλιτέχνης Θεόδωρος Βισβάρδης.

Τα έργα θα είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου και το κοινό από τις 15 Ιουλίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ το επίσημο opening θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2026 στο OLEA All Suite Hotel στη Ζάκυνθο.

Σχετικά με τη SWOT Hospitality

Η SWOT Hospitality ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα. Παράλληλα, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στη διαχείριση επενδύσεων και ξενοδοχειακών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών πωλήσεων, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής.

Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς έχουν οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματίες να της εμπιστευτούν την υλοποίηση των επενδυτικών τους οραμάτων.

Η SWOT Hospitality διαχειρίζεται ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης (white label operator) διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, όπως οι Marriott International, Accor, Hyatt Hotels Corporation, Hilton και Nikki Beach Hotels & Resorts, ενώ συνεργάζεται επίσης με την IHG Hotels & Resorts και Leading Hotels of the World για τη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων.

Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν μακρά και επιτυχημένη πορεία στον κλάδο, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά, ανάπτυξη και διαχείριση εμβληματικών ξενοδοχειακών μονάδων, με συνολική δυναμικότητα άνω των 3.500 δωματίων και συνολική αξία που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα swot.gr.

Σχετικά με το Olea All Suite Hotel, A Member of Design Hotels™

Το Olea All Suite Hotel είναι ένα πεντάστερο καταφύγιο φιλοξενίας για ενήλικες και επισκέπτες άνω των 12 ετών, στο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Η σύγχρονη μεσογειακή αρχιτεκτονική του εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Μέλος των Design Hotels™, το ξενοδοχείο διαθέτει 89 σουίτες, πισίνες που θυμίζουν λίμνες, υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες και εγκαταστάσεις wellness, συνθέτοντας έναν εκλεπτυσμένο προορισμό που αναδεικνύει την ελληνική φιλοξενία, τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη βαθιά σύνδεση με τη φύση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://oleaallsuitehotel.com/

Σχετικά με τα Design Hotels™

Εδώ και 30 χρόνια, τα Design Hotels™ πρωτοπορούν στον σύγχρονο ταξιδιωτικό κλάδο, εκπροσωπώντας ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 300 ανεξάρτητα ξενοδοχεία, σε πάνω από 50 χώρες. Είτε βρίσκεται στην καρδιά μιας κοσμοπολίτικης περιοχής, είτε σε έναν προορισμό μακριά από τις καθιερωμένες διαδρομές, κάθε ξενοδοχείο αντανακλά το όραμα του ιδιοκτήτη του – του «Original» – και την αφοσίωσή του στην αυθεντική φιλοξενία, την πολιτιστική αυθεντικότητα και τον εμπνευσμένο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

Τα Design Hotels™ δεν αποτελούν μόνο ένα διεθνές δίκτυο ανεξάρτητων ξενοδοχείων, αλλά και στρατηγικό συνεργάτη για τα μέλη του, προσφέροντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και καινοτόμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς. Από την πρόβλεψη των ταξιδιωτικών τάσεων και τη δημιουργική συμβουλευτική έως τις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ και την εκπροσώπηση σε διεθνείς sales, η εταιρεία βοηθά τα ξενοδοχεία-μέλη του στην ανάπτυξη της παρουσίας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο.

Με έδρα το Βερολίνο και γραφεία στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη, τα Design Hotels™ διευρύνουν διαρκώς το παγκόσμιο αποτύπωμά του. Το 2019 η εταιρεία σύναψε στρατηγική συνεργασία με το Marriott Bonvoy®, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή των ξενοδοχείων-μελών του και προσφέροντας στην κοινότητά του πρόσβαση σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα επιβράβευσης ταξιδιωτών παγκοσμίως.