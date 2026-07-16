Η Ε.Ε εγκρίνει το πρώτο χάπι GLP 1 για απώλεια βάρους

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το χάπι Wegovy, το οποίο λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρους, καθιστώντας το, την πρώτη από του στόματος θεραπεία απώλειας βάρους με GLP-1, που εγκρίνεται για χρήση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έγκριση έρχεται μετά από θετική σύσταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τον περασμένο Μάιο, δίνοντας στη Δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, ένα προβάδισμα στην αναδυόμενη αγορά χαπιών απώλειας βάρους. Παράλληλα το φάρμακο της φαρμακοβιομηχανίας Eli Lilly, Foundayo, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την κανονιστική οδό της ΕΕ, όπως αναφέρει το Reuters.

Ποια άτομα μπορούν να λάβουν το χάπι

Η έγκριση καλύπτει την από του στόματος χορήγηση σεμαγλουτίδης 25 mg για ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος τουλάχιστον 30 ή τουλάχιστον 27 με μία πάθηση που σχετίζεται με το βάρος, σε συνδυασμό με δίαιτα και άσκηση.

Η Novo δήλωσε ότι η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα κλινικών δοκιμών που έδειξαν ότι άτομα που έλαβαν το χάπι Wegovy έχασαν περίπου το 17% του σωματικού τους βάρους κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με περίπου 3% για όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι παρενέργειες ήταν σύμφωνες με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της ενέσιμης σεμαγλουτίδης. Οι διακοπές της θεραπείας που συνδέονταν με παρενέργειες ήταν 6,9% για το χάπι και 5,9% για το εικονικό φάρμακο, ανέφερε.

«Αυτή η έγκριση προσφέρει μια ακόμη σημαντική θεραπευτική επιλογή σε άτομα που ζουν με παχυσαρκία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novo Nordisk, Μάικ Ντούστνταρ, προσθέτοντας ότι ένα δισκίο μπορεί να είναι απλούστερο και πιο αποδεκτό για ορισμένους ασθενείς από τις ενέσεις.

Το χάπι Wegovy είναι προς το παρόν διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η εταιρεία σχεδιάζει να το κυκλοφορήσει σε περισσότερες χώρες το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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