ΑΙ: Οι επεμβάσεις με laser για τα μάτια πιο ακριβείς από ποτέ

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Εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως στρέφονται στις διαθλαστικές επεμβάσεις με λέιζερ ή με τοποθέτηση φακικού ενδοφακού, για να απαλλαχθούν από γυαλιά αλλά κυρίως από φακούς επαφής, τόσο στη μυωπία αλλά και την υπερμετρωπία, ή τον αστιγματισμό τους. Με τις επεμβάσεις αυτές αλλάζει η εστίαση του φωτός, ώστε να «πέφτει» στον φωτοευαίσθητο αμφιβληστροειδή χιτώνα στο πίσω μέρος του ματιού και όχι μπροστά ή πίσω από αυτόν.

Με τη βοήθεια αυτών των επεμβάσεων έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων και δεκάδων χιλιάδων και στη χώρα μας, οι οποίοι βασίζονταν σε διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής για να βλέπουν καθαρά, αλλά πλέον επιτυγχάνουν το ίδιο και στις περισσότερες περιπτώσεις, από την εμπειρία μας, με καλύτερη οξύνοια.

«Οι διαθλαστικές επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον προσφέρουν στους ασθενείς ταχεία οπτική ανάρρωση, βελτιωμένη ακρίβεια και μειωμένο κίνδυνο σπάνιων επιπλοκών. Παρά την επιτυχία τους, όμως, βασίζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό στη χειρουργική εμπειρία των εξειδικευμένων χειρουργών και σε πολύπλοκους σχεδιασμούς των επεμβάσεων για να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια και αποτέλεσμα.», αναφέρει ο δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Δυο νέες επεμβάσεις με τη συνδρομή ΑΙ

Σήμερα με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις με laser έχουν γίνει πιο ακριβείς από ποτέ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στην Οφθαλμολογία αποτελούν εξελιγμένες διαγνωστικές τεχνολογίες όπως το ray tracing και συστήματα με λέιζερ όπως το VisuMax800.

Πρόκειται για μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην μέθοδο Wavelight Plus LASIK. Είναι ένα πολύπλοκο διαγνωστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, με το οποίο αποτυπώνονται πριν από το χειρουργείο τέσσερις διαφορετικές απεικονίσεις κάθε οφθαλμού.

Με τις απεικονίσεις αυτές δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ματιού, από το οποίο διέρχονται στη συνέχεια χιλιάδες «ακτίνες» φωτός και καταγράφεται αυτόματα η πορεία τους. Γίνονται επίσης οι απαιτούμενες αναγωγές και υπολογισμοί για να σχεδιαστεί με πρωτοφανή ακρίβεια η διόρθωση που πρέπει να γίνει στη διάρκεια του χειρουργείου.

Ουσιαστικά καταρτίζεται ένα πλήρως εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, που βασίζεται σε περισσότερες από 100.000 μετρήσεις που γίνονται αυτόματα σε κάθε μάτι του ασθενούς, όπως είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο και η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (ΑΑΟ).

Η τεχνολογία αυτή συνδυάζεται στη συνέχεια με σύγχρονη διαθλαστική επέμβαση LASIK για να διορθωθεί με πρωτοφανή ακρίβεια η μυωπία ή ο αστιγματισμός ενός ασθενούς.

Στην ανάπτυξη του ray-tracing καθοριστική ήταν η συμβολή της επιστημονικής ομάδας του κ. Κανελλόπουλου. Σε πρόσφατη, σημαντική μελέτη που παρουσιάζεται σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, διαπιστώθηκε ότι με την συνδυασμένη μέθοδο Wavelight Plus LASIK διορθώνονται αποτελεσματικά τα διαθλαστικά σφάλματα και βελτιώνεται η οπτική απόδοση σε υψηλότερα ποσοστά από τα συνήθη.

Επιπλέον, εκτός από την βελτίωση της οπτικής οξύτητας, η μέθοδος παράγει χαμηλότερα επίπεδα ανώτερων οπτικών εκτροπών. Οι εκτροπές αυτές είναι μικρές ατέλειες που μπορεί να επηρεάσουν τη νυκτερινή όραση και την ευαισθησία στην αντίθεση (contrast). Η νέα μέθοδος παρείχε επίσης καλύτερη διόρθωση του αστιγματισμού.

Τα ευρήματα αυτά πρακτικά σημαίνουν πως οι ασθενείς που επιζητούν την καλύτερη δυνατή όραση, μπορεί να επιτύχουν καλύτερες εκβάσεις με την καθοδηγούμενη με ray-tracing LASIK. Είναι επίσης πιθανό να βλέπουν μετά την επέμβαση καλύτερα απ’ ό,τι με τα διορθωτικά γυαλιά ή τους φακούς επαφής τους πριν από αυτήν. Επιπλέον, τα οφέλη από το ray-tracing φαίνεται πως είναι εξίσου σημαντικά σε όσους αντιμετωπίζουν σύνθετα διαθλαστικά σφάλματα ή χρειάζονται διόρθωση και του αστιγματισμού.

Μία άλλη, εξελιγμένη, υποστηριζόμενη από τεχνητή νοημοσύνη τεχνολογία διόρθωσης των διαθλαστικών σφαλμάτων της όρασης είναι το σύστημα με λέιζερ VisuMax 800. Με το σύστημα αυτό εφαρμόζεται η τεχνική διόρθωσης της μυωπίας SMILE Pro. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι παρέχει μία ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη θεραπεία με laser, που διαρκεί το πολύ 8 δευτερόλεπτα και επιτρέπει ταχύτατη αποθεραπεία και άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

«Ουσιαστικά, η χρήση του λέιζερ γίνεται στο ένα πέμπτο του χρόνου που χρειάζονται οι παλαιότερες τεχνικές», τονίζει ο καθηγητής.

Το VisuMax 800 διαθέτει «έξυπνα» ρομποτικά συστήματα υποβοήθησης και επιμέρους τεχνολογίες που επιτρέπουν την απόλυτα εξατομικευμένη εφαρμογή της επέμβασης.

«Η διαμόρφωση του κρημνού (flap), λ.χ., ο οποίος δημιουργείται για να διορθωθεί η εστίαση του φωτός, προσαρμόζεται με βάση τη διάμετρό του, το πάχος του, τη θέση ένωσής του με τον υπόλοιπο κερατοειδή και τη γωνία πλευρικής κοπής. Επιπλέον, στον σχεδιασμό της επέμβασης λαμβάνεται υπόψη ακόμα και η φυσική περιστροφή του ματιού.» εξηγεί ο γιατρός.

Με αυτές και άλλες αντίστοιχες “έξυπνες” τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τη διαθλαστική χειρουργική, αυξάνοντας την ακρίβεια, την εξατομίκευση και την ασφάλεια για τον ασθενή.

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