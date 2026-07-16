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16.07.2026 11:19

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

16.07.2026 11:19
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Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα 26 με 27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση.

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