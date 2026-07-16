Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα 26 με 27 ετών, φοιτητή που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 6.300 ευρώ σε γυναίκα που μετέφερε σκύλο «φυλακισμένο» σε κλουβί

Φωτιά τώρα στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων



