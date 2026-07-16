Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 6.300 ευρώ σε γυναίκα που μετέφερε σκύλο «φυλακισμένο» σε κλουβί

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Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε μία 47χρονη, μετά από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η 47χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Πολίχνης να μεταφέρει έναν σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, τοποθετημένο στην καρότσα αγροτικού οχήματος.
Το κλουβί περιόριζε τη δυνατότητα ακόμη και στοιχειώδους κίνησης του ζώου.
Σε βάρος της βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για:
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