Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου με σιδερογροθιά από 17χρονο στο Χαλκούτσι

Takeaways by to pontiki AI Ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από 17χρονο με σιδερογροθιά στην παραλία Χαλκουτσίου, αφού προηγουμένως δέχθηκε επίμονες ερωτήσεις για την ποδοσφαιρική του ομάδα.

Το θύμα υποστηρίζει πως το περιστατικό είχε οπαδικό κίνητρο, καθώς ο δράστης άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι μετά την απάντησή του πως δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.

Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν περαστικές γυναίκες παρενέβησαν φωνάζοντας, αναγκάζοντας τους δράστες να διαφύγουν με μοτοσικλέτα.

Οι δύο 17χρονοι δράστες συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα από τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως.

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Λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παραλία Χαλκουτσίου Ωρωπού, όταν ένας 16χρονος από την Αθήνα δέχθηκε άγρια επίθεση από 17χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας σιδερογροθιά.

Η οικογένεια του ανήλικου υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρη επίθεση με οπαδικό κίνητρο, καθώς όπως αναφέρει η αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό ήταν οι επίμονες ερωτήσεις των δραστών σχετικά με την ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει ο 16χρονος.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο protothema.gr ο πατέρας του παιδιού, ο γιος του βρισκόταν στην προβλήτα μαζί με δύο φίλους του, επίσης 16 ετών, και δύο κοπέλες, όταν δύο 17χρονοι τους πλησίασαν αιφνιδιαστικά.

Όπως αναφέρει, οι δύο νεαροί άρχισαν να ρωτούν επίμονα τα αγόρια της παρέας από πού είναι και ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζουν.

Η ατμόσφαιρα γρήγορα έγινε απειλητική, με τον έναν από τους δύο να απευθύνεται στον 16χρονο σε έντονο ύφος λέγοντάς του: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Τώρα θα με μάθεις».

Κατά τον πατέρα, ο γιος του δεν αντέδρασε ούτε προκάλεσε. Όταν για δεύτερη και τρίτη φορά ρωτήθηκε τι ομάδα είναι, απάντησε ήρεμα ότι «δεν ασχολούμαι».

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 17χρονος, ο οποίος φέρεται να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή και να οδηγούσε ένα μωβ παπάκι, έβγαλε σιδερογροθιά και άρχισε να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συμπλοκή ή πρόκληση.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς,ο 16χρονος περιγράφει ότι ο δράστης τον πλησίασε και τον ρώτησε επανειλημμένα τι ομάδα είναι. Όπως αναφέρει, όταν απάντησε ότι δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ο 17χρονος άρχισε να τον γρονθοκοπεί με συνεχόμενα χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Ο ανήλικος κατέθεσε ακόμη ότι δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα κυρίως στην αριστερή πλευρά του προσώπου και του κεφαλιού, ενώ προσπάθησε να προστατευθεί χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν δύο γυναίκες που περνούσαν από το σημείο άρχισαν να φωνάζουν έντρομες προς τον δράστη: «Άσ’ τον, θα τον σκοτώσεις».

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο 17χρονοι ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα και εξαφανίστηκαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Στην ίδια κατάθεση ο 16χρονος αποδίδει την επίθεση σε οπαδικό κίνητρο, επισημαίνοντας ότι όλη η ένταση ξεκίνησε αποκλειστικά από τις επίμονες ερωτήσεις για την ομάδα που υποστηρίζει και κορυφώθηκε όταν απάντησε πως δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 17χρονοι είναι γνώριμα πρόσωπα στις Αρχές της περιοχής. Την επόμενη ημέρα συνελήφθησαν αυτεπάγγελτα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως.

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