Συνεχίζονται οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό του 69χρονου – Τι αναφέρει το λιμενικό

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Συνεχίζονται για ακόμη μια μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με την σύζυγό του.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του στέκεται στις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και με εναέρια μέσα, ενώ όπως αναφέρει τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

Χθες βρέθηκε η βάρκα που επέβαινε το ζευγάρι και προσωπικά είδη που υπήρχαν μέσα σε αυτή και σήμερα οι έρευνες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το λιμενικό: «Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, της Νέας Μηχανιώνας, των Νέων Μουδανιών και της Σκάλας Κατερίνης για περιστατικό αγνοούμενου 69χρονου ημεδαπού αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή Ποταμού Επανομής Θερμαϊκού Κόλπου.

Συγκεκριμένα, ο 69χρονος,τις μεσημβρινές ώρες χθες, είχε μεταβεί με μία 67χρονη ημεδαπή για διενέργεια αλιείας στην ανωτέρω περιοχή, όπου μετά από ανατροπή του ιδιωτικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν εντός της θάλασσας.

Η 6χρονη εξήλθε στην ακτή με τη συνδρομή ενός ιδιώτη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, για ιατρική περίθαλψη.

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