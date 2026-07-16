Φωτιά τώρα στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων στη Λέσβο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Παράλληλα, έχουν απογειωθεί εναέρια μέσα, τα οποία θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την έκταση της πυρκαγιάς.
Διαβάστε επίσης
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου με σιδερογροθιά από 17χρονο στο Χαλκούτσι
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλύφων – Υπέβαλαν υπέρογκα επιτόκια και μετά εκβίαζαν τους οφειλέτες
Συνεχίζονται οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό του 69χρονου – Τι αναφέρει το λιμενικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.