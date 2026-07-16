Φωτιά τώρα στη Λέσβο, καίει δασική έκταση στον Προφήτη Ηλία Παρακοίλων

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων στη Λέσβο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, έχουν απογειωθεί εναέρια μέσα, τα οποία θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την έκταση της πυρκαγιάς.

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