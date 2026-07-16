Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλύφων – Υπέβαλαν υπέρογκα επιτόκια και μετά εκβίαζαν τους οφειλέτες

Takeaways by to pontiki AI Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που χορηγούσε δάνεια με τοκογλυφικούς όρους και εκβίαζε οφειλέτες από τον Ιούνιο του 2022.

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία ενός ακόμη συνεργού που αναζητείται για την ίδια υπόθεση.

Το κύκλωμα νομιμοποιούσε τα παράνομα κέρδη του μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Κατά την επιχείρηση σύλληψης, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αναβολικά σκευάσματα και πλήθος εγγράφων που αποδεικνύουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τοκογλυφία, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

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Μία εγκληματική ομάδα που φέρεται να δάνειζε χρήματα με τοκογλυφικούς όρους, εκβιάζοντας οφειλέτες όταν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ύστερα από επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε φερόμενα μέλη της (ηλικίας 25 έως 34 ετών) ανάμεσά τους 34χρονος που θεωρείται ως ηγετικό στέλεχος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δεύτερου επικεφαλής, 31 ετών, που αναζητείται.

Την έρευνα προκάλεσε καταγγελία που έφτασε στις Αρχές, από την οποία αποκαλύφθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται να χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκα επιτόκια, ενώ όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν, παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας νέους τόκους, ασκώντας έντονες πιέσεις και απειλές, με στόχο την είσπραξη πολύ μεγαλύτερων ποσών από το αρχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους, μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων, στοιχηματικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρήσεων, όπου φέρονται να διοχέτευαν χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, οργανώθηκε επιχείρηση παράδοσης προσημειωμένων χαρτονομισμάτων, ύψους 20.000 ευρώ για την υποτιθέμενη εξόφληση χρέους. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, στο «ραντεβού» εμφανίστηκε 30χρονος, φερόμενος ως διαμεσολαβητής τού κυκλώματος, που παρέλαβε τα χρήματα, οπότε ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό.

Από τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το χρηματικό ποσό των 37.280 ευρώ, 21 κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δύο καταμετρητές χαρτονομισμάτων, δύο χρυσές λίρες, αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών και στοιχηματικών κερδών, χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για τα επιβλαβή φάρμακα, με την οποία οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

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