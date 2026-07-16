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16.07.2026 13:57

Η Σία Κοσιώνη κι επίσημα στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια

16.07.2026 13:57
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Η παρουσία της Σίας Κοσιώνη στον ΑΝΤ1 επισημοποιήθηκε από το κανάλι. Η δημοσιογράφος που επί χρόνια είχε αναλάβει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετακόμισε στο κανάλι του Θοδωρή Κυριακού όπου θα αναλάβει το ρόλο του σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων καθώς και την παρουσίαση μίας ενημερωτικής εκπομπής.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 15:55
JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

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