BBC: Οι μισθοί των προβεβλημένων στελεχών του – Από τον Σκοτ Μιλς ως τον Γκάρι Λινεκερ

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Τους – ετήσιους – μισθούς των πιο ακριβοπληρωμένων αστέρων του για την τηλεοπτική περίοδο 2025/2026, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, δημοσιοποίησε το BBC, με τον πρώην ραδιοφωνικό παραγωγό Σκότ Μιλς του Radio 2, να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας παρότι έχει απολυθεί επειδή φέρεται να εμπλέκεται σε «σοβαρα σεξουαλικά αδικήματα».

Ο 53χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός κέρδισε μεταξύ 745.000 και 749.999 λιρών για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του BBC, για την εργασία του στην εκπομπή «Breakfast Show» του BBC Radio 2 , την οποία παρέλαβε από τη Ζόι Μπόλ τον Ιανουάριο του 2025, την- επίσης ραδιοφωνική- εκπομπή «Pop: Top 10» και διάφορες άλλες δεσμεύσεις ευρύτερα στο BBC.

O Μίλς σύμφωνα με τα στοιχεία της αντίστοιχης περσινής έκθεσης ήταν ο 11ος πιο καλοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC με ετήσιες απολαβές μεταξύ 355.000 και 359.000 λιρών.

Δεύτερος στη λίστα εμφανίζεται ο Γκρέγκ Τζέιμς, με μισθό μεταξύ 440.000 και 444.999 λιρών (από 425.000- 429.999 πέρσι). Ο Τζέιμς είναι ο κεντρικός παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής «Radio 1 breakfast» του BBC Radio 1, από το 2018 και είναι στο δυναμικό του από το 2007.

Τρίτος είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Στίβεν Νόλαν με μισθό την σεζόν 2025/2026 μεταξύ 425.000 και 429.999 λιρών (από 405.000- 409.999 λίρες τη σεζόν 2024/2025).

Ο Νόλαν, γεννημένος στο Μπέλφαστ το 1973, έχει εκπομπή στο BBC Northern Ireland και στο BBC Radio 5 Live και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το καρέ συμπληρώνουν, λόγω «ισοβαθμίας», ο Βέρνον Κέι– πρώην μοντέλο- παρουσιαστής εκπομπών του BBC και κυρίως ραδιοφωνικός παραγωγός στο BBC Radio 1 και BBC Radio 2 και η γνωστή στο ελληνικό κοινό, λόγω της συνέντευξη που είχε πάρει από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη το Νοέμβριο του 2023, δημοσιογράφος Λόρα Κούνσμπεργκ, με απολαβές κάπου μεταξύ 405.000 και 409.999 λιρών, καθένας τους.

Αμέσως μετά εμφανίζεται στη λίστα ο- άνευ συστάσεων- Άλαν Σίρερ ο οποίος για τη σεζόν πήρε μισθό μεταξύ 390.000 και 394.99 λιρών (από 440.000-444.999 λίρες τη σεζόν 2024/2025).

Ο επίσης διάσημος πρώην ποδοσφαιριστής Γκάρι Λίνεκερ παρουσιαστής και σχολιαστής στο BBC, ο οποίος είχε προκαλέσει κρίση με δηλώσεις του στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, το πάλαι ποτέ ο πιο ακριβοπληρωμένος αστέρας του, είχε απολαβές μεταξύ 325.000 και 329.999 λιρών φέτος, κατατάσσοντάς τον 15ο στη λίστα. Ο Λίνεκερ έχει αποχωρήσει από τον Μάιο του 2025 από το BBC, έπειτα από 26 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην εμβληματική εκπομπή «Match of the day».

Την προηγούμενη σεζόν ο Λίνεκερ, είχε απολαβές μεταξύ 1.350.000 και 1.354.999 λίρες και ήταν πρώτος στην σχετική λίστα.

Η λίστα των ακριβοπληρωμένων του BBC αποτελείται από 70 παρουσιαστές και ραδιοφωνικούς παραγωγούς.

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