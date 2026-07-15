Choose: Ενσωματώνει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στο 1566 αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών

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Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Choose προχώρησε στην ανάπτυξη και υλοποίηση δύο εξειδικευμένων βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης για το Πολυκαναλικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ομάδων υποστήριξης.

Οι δύο εφαρμογές βασίζονται σε τεχνολογίες Artificial Intelligence και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Ο πρώτος βοηθός απευθύνεται στους πολίτες, παρέχοντας άμεσες πληροφορίες για υπηρεσίες υγείας, ενώ ο δεύτερος έχει σχεδιαστεί για τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης του 1566, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν τη διαχείριση των αιτημάτων.

Ο ψηφιακός βοηθός για τους πολίτες υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως ο προγραμματισμός ραντεβού σε νοσοκομεία και μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η ενημέρωση για εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, οι προληπτικές εξετάσεις, οι εμβολιασμοί, τα φάρμακα υψηλού κόστους, η ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και η υποβολή παραπόνων και καταγγελιών. Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη τόσο μέσω της ιστοσελίδας του 1566 όσο και από τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Παράλληλα, ο δεύτερος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης έχει ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων (ticketing) που χρησιμοποιούν οι εκπρόσωποι του τηλεφωνικού κέντρου. Μέσα από την αυτοματοποιημένη αναζήτηση πληροφοριών και την άμεση υποστήριξη των χειριστών, επιδιώκεται η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, η παροχή πιο συνεπών απαντήσεων και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των πολιτών που απευθύνονται στην υπηρεσία.

Πέρα από την τεχνολογική υλοποίηση, η Choose ανέλαβε και την επικοινωνιακή υποστήριξη του έργου, σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας πανελλαδικό Roadshow ενημέρωσης για το 1566. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε έξι πόλεις της χώρας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, αλλά και την εξοικείωσή τους με τα νέα ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης.

Η πρωτοβουλία λειτούργησε ταυτόχρονα και ως μηχανισμός συλλογής στοιχείων από τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα από την άμεση επαφή με το κοινό συγκεντρώθηκε χρήσιμο feedback, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την εξυπηρέτηση πολιτών αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς ψηφιακών λύσεων, καθώς δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογίες που περιορίζουν τους χρόνους αναμονής, αυτοματοποιούν διαδικασίες και ενισχύουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, η Choose ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας σε λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Η εταιρεία επιδιώκει, μέσω αντίστοιχων έργων, να υποστηρίξει οργανισμούς και φορείς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

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