Έντονες αντιδράσεις για τη βία στα νοσοκομεία από τους ιατρικούς συλλόγους – Ζητούν να εφαρμοστεί ο νόμος

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Καθημερινό τείνει να γίνει το φαινόμενο της βίας κατά των υγειονομικών. Τα πρόσφατα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη 7 Ιουλίου, όταν μια ομάδα Ρομά επιτέθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές των δυο υγειονομικών μονάδων, επειδή …εκνευρίστηκαν, αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας των υγειονομιών, σύμφωνα με τρεις μεγάλους ιατρικούς συλλόγους της χώρας.

Αναλυτικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο, την περασμένη Τρίτη 7 Ιουλίου, μετά τις 22.00 το βράδυ δυο Ρομά έσπασαν τη τζαμαρία των εξωτερικών ιατρείων και ότι έβρισκαν μπροστά τους, επειδή καθυστέρησαν στον αξονικό!

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζει την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη έξαρση περιστατικών βίας σε βάρος των επαγγελματιών υγείας και ζητάει τη μόνιμη και οργανωμένη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των ασθενών και των συνοδών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης: «Η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Οι γιατροί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου, όταν δίνουν μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και να διασφαλίσει, με μόνιμη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα νοσοκομεία, ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους λειτουργούς της υγείας».

Παράλληλα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η βία μέσα στα νοσοκομεία δεν απειλεί μόνο τους γιατρούς αλλά και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρέπεια της ιατρικής πράξης.

«Τα επεισόδια στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας δεν είναι ένα ακόμη «μεμονωμένο περιστατικό». Είναι η σκληρή υπενθύμιση ότι η βία μέσα στις δομές υγείας δεν απειλεί μόνο τους γιατρούς. Απειλεί την ίδια τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρέπεια της ιατρικής πράξης.

Η Αστυνομία οφείλει να ενεργεί άμεσα, να ενημερώνει τον Εισαγγελέα και, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία. Οι γιατροί δεν θα αφήνονται μόνοι απέναντι στη βία. Ο νόμος υπάρχει. Η Πολιτεία οφείλει να τον εφαρμόσει!» αναφέρει ο ΠΙΣ.

Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς καταδικάζει τα απαράδεκτα περιστατικά βίας, τους προπηλακισμούς σε βάρος ιατρών και τις εκτεταμένες καταστροφές που σημειώθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης ζήτησε πλήρη ενημέρωση για τα γεγονότα ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και αναλυτική πληροφόρηση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς: «Μετά την σφαιρική ενημέρωση, δεν υπάρχει περιθώριο να δικαιολογηθεί κάτι. Τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνήθη ή μεμονωμένα περιστατικά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Για τον ΙΣΠ συνιστούν ευθεία επίθεση κατά της δημόσιας υγείας, της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της αξιοπρέπειας των λειτουργών του.

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