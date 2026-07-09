Δίαιτα με αυγά: Πόσο αποτελεσματική είναι τελικά;

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Όλο και περισσότερο διαβάζουμε για τη δίαιτα με βραστά αυγά που την ακολουθεί η αγαπημένη ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. Όμως πόσο αποτελεσματική είναι τελικά;

Η τυπική εκδοχή είναι παρόμοια με τη δίαιτα Atkins με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, όπως γράφει η Arielle Chandler συγγραφέας του βιβλίο: «Διάτα με βραστά αυγά».

Τα αυγά, το κύριο βασικό συστατικό της διατροφής, είναι θρεπτικά με μέτρο, αλλά όχι ως η μόνη ή κύρια τροφή σας. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά μερικά αυγά την εβδομάδα, ανάλογα με τα επίπεδα LDL ή «κακής» χοληστερόλης σας.

Τα οφέλη τους

Ένα από τα πολλά οφέλη των αυγών είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες. Ένα μεγάλο βραστό αυγό έχει:

71,5 θερμίδες,

6,2 γραμμάρια πρωτεΐνης,

4,98 γραμμάρια λίπους

0,48 γραμμάρια υδατανθράκων.

«Τα αυγά είναι μια τροφή πλήρης σε πρωτεΐνη και περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη D και η χολίνη», λέει η Amy Shapiro, RD, ιδρύτρια και διευθύντρια της Real Nutrition στη Νέα Υόρκη.

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η πρωτεΐνη του αυγού μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του κορεσμού, βοηθώντας ενδεχομένως όσους κάνουν δίαιτα να χάσουν βάρος

Παρενέργειες

Η δίαιτα με βραστά αυγά μπορεί να είναι χαμηλή σε θερμίδες ωστόσο περιορίζει αρκετές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα φασόλια. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να μην λαμβάνετε αρκετές φυτικές ίνες στη διατροφή σας.

Η έλλειψη φυτικών ινών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δυσκοιλιότητας , ειδικά αν τρώτε κυρίως αυγά.

Πέρα από την υποβοήθηση της πέψης, η επαρκής κατανάλωση φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής που σχετίζεται με χρόνιες ασθένειες.

Ποσό ασφαλής είναι η δίαιτα με αυγά;

Επειδή η δίαιτα με βραστά αυγά είναι περιοριστική, δεν είναι για όλους. Άτομα με ιστορικό διατροφικών διαταραχών, χρόνιων παθήσεων και όσοι λαμβάνουν ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, θα πρέπει να συμβουλευτούν πρώτα το γιατρό τους πριν δοκιμάσουν δραστικές δίαιτες όπως αυτή.

Υπάρχει επίσης η ανησυχία για τη χοληστερόλη.

Ενώ προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η χοληστερόλη στα αυγά συμβάλλει στα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η διαιτητική χοληστερόλη στα αυγά, έχει μικρή επίδραση στα επίπεδα στο αίμα σας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κορεσμένα λιπαρά στις τροφές είναι αυτά που αυξάνουν τη χοληστερόλη, όχι απαραίτητα η χοληστερόλη της διατροφής.

Οι Οδηγίες Διατροφής για τους Αμερικανούς 2020–2025 συμβουλεύουν ότι η κατανάλωση χοληστερόλης μέσω της διατροφής θα πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν χαμηλότερη χωρίς να διακυβεύεται η θρεπτική επάρκεια στη διατροφή». Ωστόσο, η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 10% των θερμίδων ανά ημέρα για βέλτιστη υγεία της καρδιάς.

Επειδή τα βραστά αυγά έχουν μόνο περίπου 1,6 γραμμάρια κορεσμένου λίπους και περίπου 186 χιλιοστόγραμμα χοληστερόλης, «δεν θα ανησυχούσα για την κατανάλωση σφιχτών βραστών αυγών καθημερινά», λέει η Shapiro. Προσθέτει, επίσης, ότι οι απλοί υδατάνθρακες και η ζάχαρη είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια.

Αλλά αν τα αυγά είναι το μόνο πράγμα που τρώτε, τα κορεσμένα λιπαρά θα μπορούσαν να συσσωρευτούν, οδηγώντας σε υψηλή LDL («κακή») χοληστερόλη, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Στο ερώτημα εάν τελικά είναι αποτελεσματική η δίαιτα με αυγά οι μονοί που μπορούν να απαντήσουν είναι όσοι την ακολουθούν, υπό την επίβλεψη του γιατρού τους.

Πηγή: everydayhealth.com

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