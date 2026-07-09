Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

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Έπρεπε να αφήσουν το όπλο στην Άγκυρα; Να το πάρουν μαζί τους; Ή να το δωρίσουν σε κάποιο μουσείο;

Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ βρέθηκαν σε δύσκολη θέση παραλαμβάνοντας το δώρο που τους έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας. Ποιο δώρο; Ένα περίστροφο και έξι σφαίρες.

Ο Κιρ Στάρμερ ήταν ο πρώτος που ανέφερε χθες αυτό το μάλλον ασυνήθιστο δώρο, που έδωσε ο Ερντογάν στους καλεσμένους του. Στο αεροπλάνο του Βρετανού πρωθυπουργού με το οποίο επέστρεφε στη χώρα του από την Άγκυρα, όπου διεξήχθη η σύνοδος, ο Στάρμερ είπε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε δώσει σε κάθε ηγέτη ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του.

Μαζί με το περίστροφο, επίσης… ένα κόκκινο κουτί, με μαύρη επένδυση. Μέσα; Έξι σφαίρες και ένα σημείωμα που εξαιρεί τα όπλα από τους ελέγχους εξαγωγών.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν από το γραφείο του Λιθουανού προέδρου Γκιτάνας Ναουσέντα δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι το Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων MKE τη δεκαετία του 1990.

Όπως είπαν, ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφου που κατασκευάστηκε στη χώρα μας», γραμμένο στα τουρκικά και τα αγγλικά.

Ο εκπρόσωπος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι σε όλους τους ηγέτες δόθηκε το ίδιο μοντέλο, και πάνω σε αυτό ήταν χαραγμένο το όνομα του ηγέτη για τον οποίο προοριζόταν.

Ένα δώρο που εξέπληξε πολλούς, τουλάχιστον, σύμφωνα με το περιβάλλον πολλών ηγετών. Και προκάλεσε σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά σουρεάλ σκηνές στις τάξεις των υπηρεσιών ασφαλείας και των αντιπροσωπειών.

Γιατί ένα τέτοιο δώρο;

Ήταν μόνο κατά την άφιξή της στο Βέλγιο όταν η ομάδα του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ «ενημερώθηκε για την ακριβή φύση του δώρου».

«Ο πρωθυπουργός εξεπλάγη και το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία του αεροδρομίου ώστε να τοποθετηθεί σε ασφαλές χρηματοκιβώτιο και η διαχείριση των υπολοίπων να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες», τόνισαν σήμερα μέλη της συνοδείας του Βέλγου πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ομάδα ασφαλείας του ντε Βέβερ παρέλαβε επίσης τα όπλα που δόθηκαν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα -με όλους τους πονοκεφάλους στις υπηρεσίες ασφαλείας και πρωτοκόλλου που συνεπάγεται μια τέτοια επιχείρηση.

🇹🇷 Erdogan presented custom-engraved Turkish-made Sarsilmaz SR 38 revolvers with live ammunition to participants of the NATO summit in Ankara as a farewell gift.



Each weapon was personalized with the recipient’s name engraved on it. Because the value of these high-end ceremonial… pic.twitter.com/m5Xq1h6miD July 9, 2026

Η φον ντερ Λάιεν, εξίσου κατάπληκτη από το δώρο όπως και άλλοι ηγέτες, «ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για αυτή την χειρονομία», σύμφωνα με έναν από τους εκπροσώπους της. Η πρόεδρος της Επιτροπής σχεδιάζει να δωρίσει το όπλο «σε ένα στρατιωτικό μουσείο» μόλις αυτό απενεργοποιηθεί.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να δωρίσει το δικό του στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα.

Το περίστροφο που δόθηκε στον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι έφτασε επίσης με ασφάλεια, αλλά με τις συνήθεις προφυλάξεις και ένα δραματικό προηγούμενο φρέσκο στη μνήμη όλων.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας έφερε πίσω από την Ουκρανία έναν εκτοξευτή αντιαρματικών χειροβομβίδων που μόλις είχε λάβει ως δώρο. Η συσκευή εξερράγη στο γραφείο του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο αρχηγείο της αστυνομίας στη Βαρσοβία.

Αυτή τη φορά, «είναι σίγουρο ότι κανείς δεν θα πυροβολήσει με αυτό», τόνισε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ένα μέλος του επιτελείου του Ναβρότσκι.

Κάποια από τα όπλα, όπως αυτά που δόθηκαν στον Στάρμερ και στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής στην τουρκική πρωτεύουσα. Και για καλό λόγο: με βάση τη νομοθεσία της κάθε χώρας, η μεταφορά πυροβόλων όπλων, ιδίως αυτών που είναι σε λειτουργία, συχνά δεν είναι τόσο απλή.

Το όπλο που δόθηκε στον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον «θα πρέπει να μεταφερθεί στη Σουηδία σύμφωνα με τους κανονισμούς», τόνισε η ομάδα του με μήνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πέρα από τα προβλήματα αυτά τεχνικής φύσεως, αυτό το δώρο ήταν ακατανόητο για πολλές αντιπροσωπείες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής.

Το ερώτημα που τέθηκε επανειλημμένα: γιατί ένα τέτοιο δώρο;

Είναι σίγουρα συνηθισμένο για αρχηγούς κρατών να ανταλλάσσουν διάφορα δώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους ή των συνόδων κορυφής. Αλλά χωρίς να απαιτούνται τέτοιες προφυλάξεις.

Όταν επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου, αυτό δεν απάντησε αμέσως.

Τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας δήλωσαν ότι τα περίστροφά τους είχαν μεταφερθεί στις αντίστοιχες πρεσβείες τους στην Άγκυρα. Το ολλανδικό θα απενεργοποιηθεί, ενώ το σουηδικό περίμενε τα έγγραφα εισαγωγής.

Το όπλο που δόθηκε στον Στάρμερ συνοδευόταν από ένα κιτ καθαρισμού και 500 σφαίρες, ανέφερε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. Το περίστροφο προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι φυλάσσεται ήδη στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, το Παλάτσο Κίτζι, μαζί με άλλα κρατικά δώρα.

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