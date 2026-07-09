search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 19:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 18:53

«Η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας»: Η γκάφα του Τραμπ και οι αντιδράσεις (Video)

09.07.2026 18:53
trump-nato

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα λεκτικό ολίσθημα του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ προκάλεσε αντιδράσεις όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας» εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο, συγχέοντας προφανώς την μακροχρόνια σύμμαχο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν και στις δυνατότητες των αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, είπε: Πριν από δύο μήνες «εκτοξεύθηκαν εναντίον μας 111 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Εκτοξεύθηκαν εναντίον του αεροπλανοφόρου μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας… και καθένας από αυτούς καταρρίφθηκε, σχεδόν όλοι από συστήματα Patriot».

Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Η Ιαπωνία, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι συνταγματική μοναρχία με μικρό μουσουλμανικό πληθυσμό και δεν έχει εμπλακεί σε εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Το λεκτικό ολίσθημα του Τραμπ έγινε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο Αμερικανός δεσμεύτηκε για περαιτέρω ισχυρή δράση κατά του Ιράν, αποκαλώντας τους ηγέτες της χώρας «αποβράσματα» και υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να καταλάβουν το νησί Χαργκ και να επαναφέρουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, πριν από τη λήξη της συνάντησης, ο Τραμπ υπέπεσε σε μια ακόμη γκάφα. Έδειξε προς τον Ζελένσκι και είπε στους δημοσιογράφους: «Έχετε κάποια ερώτηση για τον πρόεδρο Πούτιν;».

Και σε αυτή την περίπτωση, αντί για το όνομα του Ουκρανού ηγέτη αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ έγινε 80 ετών τον περασμένο μήνα. Πριν από τα γενέθλιά του, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα υπόμνημα από τον γιατρό του προέδρου που ανέφερε ότι ο Τραμπ χαίρει άκρας υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Μιλάνο: 32χρονος πήδηξε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστίνης από το Duomo (Video)

O πολιτικός αντίπαλος του Φάρατζ στις επαναληπτικές εκλογές είναι το αστείο στην κακοφτιαγμένη παράσταση που έστησε

Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
revolver NATO

Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

Χ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον… πόντο η γαλάζια μάχη στον Βόρειο Τομέα – Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης στη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουργών 

antzela-bonnie
LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

vivlia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκει το 2026 στα «κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές» … για να μην πέσουν θύματα κακοποίησης

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να τον βρούμε!»: Πώς αποκαλύφθηκε το απίστευτο λάθος με τις σορούς στο νοσοκομείο Σερρών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 19:18
revolver NATO

Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

Χ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον… πόντο η γαλάζια μάχη στον Βόρειο Τομέα – Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Μαρινάκης στη 10άδα των δημοφιλέστερων υπουργών 

antzela-bonnie
LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

1 / 3