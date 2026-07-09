Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο – Οι εργασίες με χρήση φλόγας και το βυτιοφόρο με προπάνιο

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Σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησε η ΔΑΕΕ, για την φωτιά και την έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Όπως προκύπτει, η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εξειδικευμένα στελέχη μετέβησαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και η έκρηξη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τρεις οι διασωληνωμένοι εγκαυματίες

Από τα 11 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίστηκε στο ΚΑΤ, άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία.

Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

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