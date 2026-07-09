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09.07.2026 20:30

Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος του F-16 εγκαταλείπει το φλεγόμενο αεροσκάφος – Διακρίνεται να δίνει οδηγίες για την κατάσβεση

09.07.2026 20:30
pilotos F-16 zakinthos – new

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Τον επαγγελματισμό του πιλότου του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε, επισημαίνουν πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο χειριστής όχι μόνο πρόλαβε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για την περιοχή, αλλά και κατάφερε να προσγειώσει το μαχητικό με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στη συνέχεια το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες και ο πιλότος όχι μόνο κατάφερε να απεγκλωβιστεί, αλλά σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται καθαρά ότι αντί να τρέξει, σταματά και δίνει οδηγίες για την κατάσβεση του αεροσκάφους. 

Οι πηγές από την Πολεμική Αεροπορία κάνουν λόγο για υποδειγματική αντίδραση, καθώς ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μάλιστα,  τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας για να τον συγχαρεί.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που προκλήθηκε.

Ο πιλότος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Εν τω μεταξύ, έφτασε ήδη στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, προκειμένου να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, που παραμένει κλειστό εν μέσω τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα πολύωρη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό της Ζακύνθου.



Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

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