Καταδίωξη στο Άργος: «Τον σκότωσαν, το παιδί μου έχει αυτισμό», λέει η μητέρα του 20χρονου 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μηχανική υποστήριξη κρατιέται στη ζωή ο 20χρονος που δέχθηκε 13 σφαίρες κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των όπλων τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η μητέρα του 20χρονου μιλώντας στο MEGA είπε ότι το παιδί της είναι ουσιαστικά νεκρό. «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

Η ίδια επεσήμανε ότι ο γιος της έχει αυτισμό και αναπηρία. «Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».

Φοβήθηκε γιατί είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης

Ο 20χρονος σύμφωνα με τη μητέρα του έχει δίπλωμα οδήγησης αλλά το μοιραίο βράδυ δεν το είχε μαζί του. «Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμα ότι τον μεγάλωσε μόνη της καθώς ο πατέρας τους εγκατέλειψε, όταν ήταν σε μικρή ηλικία. «Κινείται καλά, ανεξάρτητα, και είναι δύσκολη μόνο η επικοινωνία, επειδή δεν γράφει, δεν διαβάζει. Στα υπόλοιπα είναι άσσος. Με τα χέρια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Οπότε οδηγούσε, είχε το αμάξι του, οδηγούσε κανονικά παρά τα προβλήματα. Είχε δίπλωμα. Έχει περάσει και στο σχολείο. Όλα άριστα. Τα αμάξια του άρεσαν από μικρή ηλικία. Και τα έφτιαχνε. Τα λάτρευε, τα έπλενε, τα μάζευε, είχε βάλει όλα τα καινούργια ανταλλακτικά».

Διαβάστε επίσης

Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Δίκη Λιγνάδη: «Παίρνεις έναν 17χρονο που έχει όλα τα κακά του κόσμου και του κάνεις αυτό; Ήταν βάρβαρο», συγκλονίζει ένας από τους καταγγέλλοντες

Κεφαλονιά: Η ναυαγοσώστρια που έσωσε επτά λουόμενους τιμάται από τον Κικίλια – «Ένιωθα μόνο την ανάγκη να τους σώσω όλους» λέει στο topontiki.gr