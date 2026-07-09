Κεφαλονιά: Η ναυαγοσώστρια που έσωσε επτά λουόμενους τιμάται από τον Κικίλια – «Ένιωθα μόνο την ανάγκη να τους σώσω όλους» λέει στο topontiki.gr

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Η αυταπάρνηση, η ψυχραιμία και η άμεση αντίδρασή της σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του φετινού καλοκαιριού στην Κεφαλονιά δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η 23χρονη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικά περιστατικά στην παραλία Αβύθου και συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση επτά ανθρώπων, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ο υπουργός συνεχάρη προσωπικά τη νεαρή ναυαγοσώστρια για την αποφασιστικότητα, την επαγγελματική της ετοιμότητα και την ψυχραιμία που επέδειξε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι η στάση της αποτελεί παράδειγμα υψηλού αισθήματος ευθύνης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. H Σοφία Κασπίρη αναμένεται να επισκεφθεί το υπουργείο Ναυτιλίας την ημέρα του ρεπό της, όπου θα τιμηθεί επισήμως για την προσφορά της στην προστασία ανθρώπινων ζωών.

Το περιστατικό που προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα εκτυλίχθηκε στις 3 Ιουλίου, όταν οι καιρικές συνθήκες στην Αβύθο άλλαξαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Εκεί όπου μέχρι λίγα λεπτά νωρίτερα επικρατούσε ηρεμία, τα κύματα δυνάμωσαν απότομα, εγκλωβίζοντας λουόμενους που δεν μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή αφού τα θαλάσσια ρεύματα τους παρέσερναν στα ανοιχτά.

Η 23χρονη, που εργάζεται για δεύτερη θερινή περίοδο στην Κεφαλονιά και διαθέτει τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, έχοντας παράλληλα σπουδάσει Νοσηλευτική, δεν δίστασε ούτε στιγμή να πέσει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο τη σωστική τορπίλη και την εκπαίδευσή της. Όπως η ίδια τονίζει μιλώντας στο topontiki: «Δεν φοβήθηκα ούτε σκέφτηκα τον εαυτό μου γιατί η προσφορά για τον συνάνθρωπο ξεπερνάει κάθε φόβο που έχω μέσα μου ακόμα και σε μία επικίνδυνη διάσωση».

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε μια οικογένεια με μικρό παιδί, η οποία παρασύρθηκε με φουσκωτό προς τα βαθιά, ενώ ο πατέρας δεν γνώριζε κολύμπι και είχε πανικοβληθεί. Η Σοφία Κασπίρη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν: «Η συγκεκριμένη παραλία και η θάλασσα εκεί δεν φημίζεται για την επικινδυνότητά της. Αλλά κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Υπήρχαν κύματα και φυσούσε αλλά κάποια στιγμή ο καιρός αγρίεψε ξαφνικά και είχε πολύ κύμα. Παρόλα αυτά υπήρχαν άτομα στη θάλασσα και κάποιοι από αυτούς είχαν και φουσκωτά. Όταν άκουσα να φωνάζουν “βοήθεια» κοίταξα και είδα μια οικογένεια σε ένα φουσκωτό που από τα ρηχά, βρέθηκαν στα βαθιά. Χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξα στα κύματα. Καθώς πλησίαζα τους ζήτησα να είναι ήρεμοι για να μπορέσω να τους οδηγήσω με ασφάλεια στην ακτή. Ο πατέρας δεν γνώριζε κολύμπι και ήταν πολύ φοβισμένος».

Δεν είχε προλάβει να ολοκληρωθεί η πρώτη διάσωση όταν νέες εκκλήσεις για βοήθεια ακούστηκαν από άλλο σημείο της παραλίας. Τρεις ακόμη άνθρωποι παρασύρονταν από τα ισχυρά κύματα, με έναν από αυτούς να βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Η νεαρή ναυαγοσώστρια κινήθηκε ξανά προς το σημείο, προσπαθώντας να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλά περιστατικά.

«Θυμάμαι ότι στο δεύτερο περιστατικό ήταν δυο αγόρια γύρω στα 20 και άλλος ένας μεγαλύτερος σε ηλικία. Αυτός είχε παρασυρθεί από τα κύματα, φώναζε συνέχεια “Lifeguard” και ήταν σε πανικό. Κατευθύνθηκα πρώτα προς την πλευρά του. Καθώς τον πλησίαζα του ζητούσα να ακολουθήσει τις οδηγίες μου. Οι άλλοι δύο, ήταν αδέλφια και παρόλο που ήξεραν κολύμπι είχαν παρασυρθεί και δεν μπορούσαν από τα ρεύματα να βγουν έξω. Όταν τους έσωσα, ήρθε αργότερα η μητέρα τους και με δάκρυα στα μάτια, με αγκάλιασε και με ευχαρίστησε», θα πει στο topontiki.

Καθοριστική αποδείχθηκε και η συνδρομή εργαζομένων της καντίνας της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν στη θάλασσα προκειμένου να βοηθήσουν στη διάσωση δύο ακόμη λουόμενων. Χάρη στη συνεργασία όλων, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Η επιχείρηση κράτησε περίπου δυόμισι ώρες, με συνεχείς επεμβάσεις από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Για τη Σοφία Κασπίρη ήταν η πιο απαιτητική δοκιμασία της μέχρι σήμερα πορείας της στη ναυαγοσωστική, μια ημέρα που θα θυμάται για πάντα.

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