Όλυμπος: Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων (video)

Μια 66χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σε πεζοπορία στον Όλυμπο διασώθηκε από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ.

Η 66χρονη πεζοπόρος τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της διαδρομής και στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, για την ασφαλή μεταφορά της από το δύσβατο σημείο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες, λίγο μετά τις 16:00, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα σε ορειβατικό μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας), σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.

Η 66χρονη, μέλος ομάδας τεσσάρων ατόμων, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή.

Μετά από κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν και προσέγγισαν την τραυματισμένη περιπατήτρια, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια. Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της σε υγειονομική μονάδα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

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