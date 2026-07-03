Μύκονος: Σοβαρό τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο, κατέληξε σε χωράφι (video)

Σοβαρό τροχαίο στην Άνω Μερά της Μυκόνου, όταν τουριστικό λεωφορείο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr το όχημα κινούνταν στο ρεύμα από την Ελιά προς τη Χώρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει εκτός δρόμου και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι, προσκρούοντας σε ξερολιθιά που ανέκοψε την πορεία του.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη, και ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Διαβάστε επίσης:

Παλλήνη – Γέρακας: Και τρίτη αποχώρηση από τη δημοτική παράταξη Αηδόνη – Επιστολή καταπέλτης από Νίκο Κούτρα

Οδηγός ταξί χρέωσε 170 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Ακρόπολη

Τροχαίο στη Ρόδο: Ένοχος ο οδηγός για την απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» της BMW