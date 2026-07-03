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03.07.2026 12:31

Οδηγός ταξί χρέωσε 170 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Ακρόπολη

03.07.2026 12:31
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Ακόμη ένα περιστατικό αυθαίρετης χρέωσης από οδηγό ταξί καταγράφηκε στην Αθήνα, αφού οδηγός χωρίς νόμιμη επαγγελματική άδεια χρέωσε σε τουρίστες 170 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Ακρόπολη.

Σε καταγγελία προχώρησαν τουρίστες που προσγειώθηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ταξί με προορισμό την Ακρόπολη.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός ζήτησε 170 ευρώ από τους τουρίστες για μία διαδρομή που κανονικά δεν θα κόστιζε πάνω από 40 ευρώ, που σημαίνει ότι το κόμιστρο που ζητήθηκε ήταν υπερτετραπλάσιο.

Έπειτα από την καταγγελία, οι αρμόδιες αρχές ταυτοποίησαν τον οδηγό και το όχημα, ενώ κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε νόμιμη επαγγελματική άδεια, επομένως συνελήφθη από τους αξιωματικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας).

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραβάσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, συνδέοντας τον κλάδο των ταξί με αυξημένα φαινόμενα ανομίας.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται συχνά στην Αθήνα, και δη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν και οι τουριστικές ροές είναι αυξημένες, αφού οι τουρίστες αποτελούν «εύκολα θύματα», μη γνωρίζοντας τις λογικές τιμές για την κάλυψη μιας τέτοιας απόστασης ή έχοντας συνηθίσει σε υψηλότερες χρεώσεις στη χώρα από την οποία προέρχονται.

Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό από την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, όταν ένας 20χρονος οδηγός ταξί εισέπραξε 310 ευρώ από ανυποψίαστη τουρίστρια, την οποία επίσης παρέλαβε από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Έπειτα από καταγγελία διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε, ενώ και εκείνος ο οδηγός στερούνταν της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

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