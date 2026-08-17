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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 20:15

Δεν είναι ντροπή παιδιά η αναφορά της πηγής μίας είδησης…

17.08.2026 20:15
dimosiografia

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Το πρώτο που θα έπρεπε να διδάσκεται στη Δημοσιογραφία είναι το Πείραμα της Αμπράμοβιτς.

Τι μπορεί δηλαδή να κάνει ένας άνθρωπος (σε έναν άλλον ή και γενικά) όταν του δοθεί απόλυτη εξουσία, χωρίς αντίσταση, χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι  και χωρίς εμφανείς συνέπειες.

Ο στόχος του μαθήματος θα είναι να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δημοσιογράφοι στη δεύτερη ομάδα – όχι εκείνη που βασάνιζε την ακραία τολμηρή Μαρίνα.

Να κινούνται δηλαδή τηρώντας τους κανόνες της δεοντολογίας, αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι τη δουλειά των συναδέλφων τους, για λόγους αρχών. Και όχι να παραβιάζουν ό,τι μπορούν να παραβιάσουν όταν γνωρίζουν ή αισθάνονται ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια.

Πρακτικά, δεν κερδίζεις κάτι αν βάλεις μία είδηση αποκρύπτοντας την πηγή, εφόσον έχεις πάρει την πληροφορία από άλλο μέσο ενημέρωσης. Απλά εκτίθεσαι.

Άλλωστε, όλοι παίρνουν από όλους στη ζούγκλα των site. Παραείναι εύκολο πια, όχι όπως παλαιότερα με τις εφημερίδες.  

Αλλά σε όλα φαίνεται ο χαρακτήρας και η νοοτροπία.

Και είναι διασκεδαστικό να βλέπεις «δυνατούς» παίκτες να κινούνται σαν κανονικοί… χαρτοκλέφτες.

Σε ό,τι αφορά το topontiki.gr που είχε πρώτο την είδηση για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, μετά φωτογραφίας και video και είδε μετά αυτό το υλικό να γίνεται «κτήμα» όλων, με τα συντριπτικά περισσότερα μέσα να μην αναφέρουν την πηγή, το τελευταίο πράγμα για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επιβεβαίωση των άλλων.

Απλά μία επισήμανση κάνουμε, έτσι επειδή γνωριζόμαστε…  

Καλή συνέχεια…

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