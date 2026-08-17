Traffic στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ – Πολλοί ελπίζουν, αλλά οι θέσεις λίγες

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Με την τελευταία πληροφορία που κυκλοφορεί και φέρνει ακόμα και τον Μαργαρίτη Σχοινά υποψήφιο για μία θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, εύλογα τίθεται το ερώτημα, «καλά πόσες έδρες πιστεύει ότι θα εκλέξει η ΝΔ;».

Βλέπετε, οι εκλόγιμες θέσεις το πολύ να είναι πέντε – το 2023 με 41% εξέλεξε 6.

Μία θέση θα ανήκει σε Ομογενή και μία θέση στον Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο. Για τη θέση του εκπροσώπου έχουν ακουστεί τα ονόματα του Θόδωρου Ρουσόπουλου (δεν θα είναι στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας) και του Σχοινά (δύσκολα θα εκλεγεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ ρίσκο έχει και η Χαλκιδική).

Ο Ρουσόπουλος θα μπορούσε να είναι στο Επικρατείας, ακόμα κι αν δεν είναι εκπρόσωπος, αλλά εάν την εκπροσώπηση αναλάβει άλλο στέλεχος (Σκέρτσος ή Κοντογεώργης) τότε τα περιθώρια στενεύουν κι άλλο.

Από κει και μετά είναι (θεσμικά) λογικό να μπει στη λίστα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης – για να αποσυμφορηθεί η Α’ Αθήνας – ενώ θα ήθελε να διασφαλίσει την εκλογή του μέσω του Επικρατείας και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Προφανώς, σε κάποια εκλόγιμη θέση θα πρέπει να είναι και κάποια γυναίκα, ενώ σε κανονικές συνθήκες αναζητείται πάντα και ένα πρόσωπο εκτός στενής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπω κάποια όνειρα να γίνονται στάχτη…

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