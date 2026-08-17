search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 10:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 10:26

Traffic στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ – Πολλοί ελπίζουν, αλλά οι θέσεις λίγες

17.08.2026 10:26
nd new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με την τελευταία πληροφορία που κυκλοφορεί και φέρνει ακόμα και τον Μαργαρίτη Σχοινά υποψήφιο για μία θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, εύλογα τίθεται το ερώτημα, «καλά πόσες έδρες πιστεύει ότι θα εκλέξει η ΝΔ;».

Βλέπετε, οι εκλόγιμες θέσεις το πολύ να είναι πέντε – το 2023 με 41% εξέλεξε 6.

Μία θέση θα ανήκει σε Ομογενή και μία θέση στον Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο. Για τη θέση του εκπροσώπου έχουν ακουστεί τα ονόματα του Θόδωρου Ρουσόπουλου (δεν θα είναι στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας) και του Σχοινά (δύσκολα θα εκλεγεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, ενώ ρίσκο έχει και η Χαλκιδική).

Ο Ρουσόπουλος θα μπορούσε να είναι στο Επικρατείας, ακόμα κι αν δεν είναι εκπρόσωπος, αλλά εάν την εκπροσώπηση αναλάβει άλλο στέλεχος (Σκέρτσος ή Κοντογεώργης) τότε τα περιθώρια στενεύουν κι άλλο.

Από κει και μετά είναι (θεσμικά) λογικό να μπει στη λίστα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης – για να αποσυμφορηθεί η Α’ Αθήνας – ενώ θα ήθελε να διασφαλίσει την εκλογή του μέσω του Επικρατείας και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Προφανώς, σε κάποια εκλόγιμη θέση θα πρέπει να είναι και κάποια γυναίκα, ενώ σε κανονικές συνθήκες αναζητείται πάντα και ένα πρόσωπο εκτός στενής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, προβλέπω κάποια όνειρα να γίνονται στάχτη…

Διαβάστε επίσης

Η διακριτική αμηχανία του ΠΑΣΟΚ για τον Στέφανο Μάνο

Γενέθλια Πιερρακάκη στην Πάλαιρο με… γαλάζια απόχρωση – Η παρέα που έστειλε μήνυμα 

Σκάουτινγκ από ΠΑΣΟΚ σε πρώην Συριζαίους που δεν πάνε… Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Primetime-Teaser-16×9
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Primetime»: Ρεκόρ προβολών για το trailer της νέας ταινίας του Robert Pattinson (photos/video)

podosfairikes metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα τρομερά μωρά του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτούν την Ευρώπη: Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και μία γενιά που υπόσχεται πολλά

livathinou_anna
MEDIA

Άννα Λιβαθυνού: Το ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσει ποτέ

nd new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Traffic στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ – Πολλοί ελπίζουν, αλλά οι θέσεις λίγες

ALPHA -mia-gynaika
MEDIA

Τάση για σειρές με άρωμα Τουρκίας τη σεζόν 2026/2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

konstantelias 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τα ματωμένα γόνατα στα πάρκα του Βόλου και το «όχι» στη Μπαρτσελόνα στη  Ντόρτμουντ

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Η αντεπίθεση για το 30%, ο σταθμός της ΔΕΘ και οι νέοι πονοκέφαλοι – Το σχέδιο Μητσοτάκη ενόψει εκλογών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 10:45
Primetime-Teaser-16×9
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Primetime»: Ρεκόρ προβολών για το trailer της νέας ταινίας του Robert Pattinson (photos/video)

podosfairikes metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα τρομερά μωρά του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτούν την Ευρώπη: Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και μία γενιά που υπόσχεται πολλά

livathinou_anna
MEDIA

Άννα Λιβαθυνού: Το ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσει ποτέ

1 / 3