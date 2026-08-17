Πονοκέφαλος ο Καιρίδης για τη ΝΔ με τις συνεχείς επιθέσεις σε γαλάζια στελέχη

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Προσπαθούν στην κυβέρνηση να καταλάβουν όχι τι ωθεί τον Δημήτρη Καιρίδη να επιτίθεται σε υπουργούς – αυτό μάλλον το έχουν πάρει μυρωδιά – αλλά πώς θα τον κάνουν να μην… τρελαθεί (πολιτικά πάντα) ως τις εκλογές και να μετριάσει κάπως αυτή την τακτική.

Βλέπετε το δηλητηριώδης σχόλιο για «τραμπιστές εσωτερικού» με το οποίο «φωτογράφιζε» Γεωργιάδη και Πλεύρη, δεν ακούστηκε καθόλου καλά στους κυβερνητικούς διαδρόμους. Δεν είναι η πρώτη φορά που αφήνει αιχμές και πιθανόν δεν είναι ούτε η τελευταία.

Ο Καιρίδης, λένε στη ΝΔ, έχει μη διαχειρίσιμο άγχος ενόψει εκλογών, καθώς κινδυνεύει να μην εκλεγεί στον δύσκολο και ανταγωνιστικό Βόρειο Τομέα της Αθήνας.

Το θέμα είναι εάν οι νουθεσίες και τα μηνύματα από την ηγεσία μπορεί να έχουν αποτέλεσμα.

Δύσκολο… Εκτός αν απασφαλίσει κάποιος από αυτούς στους οποίους επιτίθεται και… ανταποδώσει. Τότε ίσως να το ξανασκεφτεί ο εκρηκτικός Καιρίδης.

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