Μιχάλης Μόσιος: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό (Photos)

Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο λένε σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του ηθοποιού οι οποίοι έφτασαν, το πρωί της Παρασκευής (3/7) στο Νεκροταφείο του Βύρωνα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ο γνωστός από τους ρόλους του και ως «Ταμτάκος» έφυγε σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους οικείους του.

Ο ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί στο σπίτι του στην Κερατέα, βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο από τους γείτονες και την αστυνομία, αφού δεν απαντούσε στα επίμονα τηλεφωνήματα συγγενών και φίλων του.

Τραγική φιγούρα στην κηδεία ήταν ο γιος του, Γιάννης, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Βασίλης Καμίτσης, ο Χρήστος Φωτίδης, η Τίσσα Βασιλάκη και ο Θανάσης Μαροσούλης.

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