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02.07.2026 11:58

Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

02.07.2026 11:58
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Την Παρασκευή (3/7) θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Μιχάλη Μόσιο οι οικείοι του, με τον γιο του να μεταφέρει, παράλληλα, την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.

Ο ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook.

Σε νέα δημοσίευση που έκανε, ανακοίνωσε ότι η κηδεία του πατέρα του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (3/7) στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα, σημειώνοντας ότι αντί στεφάνων όποιος θέλει μπορεί να κάνει δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση.

«Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωική οργάνωση Adopt a paw today. Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση και τη στήριξή σας» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:19
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