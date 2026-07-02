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02.07.2026 11:09

Ηράκλειο: Τον ενοχλούσαν οι φωνές ενός παιδιού και πήγε να το πνίξει – Συνελήφθη 58χρονος

02.07.2026 11:09
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Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν 58χρονος προσπάθησε να πνίξει 8χρονο αγόρι επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές του.

Ο άνδρας έχει ήδη συλληφθεί για την επίθεση ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του παιδιού για την σοκαριστική επίθεση, ο 58χρονος που νοίκιαζε το σπίτι στην οικογένεια δεν άντεχε άλλο τις φωνές του 8χρονου και του 11χρονου αδελφού του και έτσι εισέβαλε στο διαμέρισμα, τη στιγμή που οι γονείς τους απουσίαζαν.

Αφού τον χτύπησε στο πρόσωπο, στη συνέχεια προσπάθησε να τον πνίξει με το μαξιλάρι

Αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή με σκοπό να απολογηθεί.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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