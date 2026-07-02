Συνελήφθησαν δέκα άτομα για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας – Οδηγούνται στον εισαγγελέα

Οργανωμένες εφόδους κατά οπαδών φαίνεται ότι έκαναν τα δέκα άτομα που οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, ξεκινά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 39 κατηγορούμενοι ενώ έγιναν 10 συλλήψεις με τους εμπλεκόμενους να είναι οργανωμένοι οπαδοί μεγάλης αθηναϊκής ομάδας.

Σήμερα το πρωί οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν, από τη ΓΑΔΑ στον εισαγγελέα. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων και να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Εξετάζονται επίσης επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες:

Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσία, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, κατοχή και ναρκωτικών καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, επτά κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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