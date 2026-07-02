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02.07.2026 10:29

Δούκας για Πετράλωνα: Συζητάμε με AirBnB και ξενοδοχεία για τη στέγαση των ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε (Video)

02.07.2026 10:29
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Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος και ανακοίνωσε τα πρώτα μέτρα που λαμβάνει ο δήμος για τους – άστεγους, πλέον – ενοίκους της.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι ο δήμος αρχικά ασφάλισε το χώρο της καταστροφής με λαμαρίνες και δήλωσε ότι η κάθε μία από τις 7 οικογένειες που κατοικούσαν στην πολυκατοικία έχει λάβει ως πρώτη βοήθεια ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ.

Όσον αφορά, δε, στη στέγασή τους, ο δήμαρχος Αθηναίως είπε ότι o δήμος ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με την πλατφόρμα AirBnB, προκειμένου να διαθέσει χώρους για όσους έχουν ανάγκη. Επίσης, ανέφερε ότι θα υπάρξει επικοινωνία και με ξενοδοχεία, ενώ σημείωσε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Αθηναίων είχε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή να παράσχει έκτακτη οικονομική βοήθεια και προσωρινή φιλοξενία σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:21
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