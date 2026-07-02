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02.07.2026 10:11

Δίκη Λιγνάδη: Αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου – Έκκληση ΣΕΗ στα μέλη του να στηρίξουν τα θύματα

02.07.2026 10:11
lignadis

Αναβλήθηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία (Πέμπτη 2/7) της δίκης Λιγνάδη, κατά την οποία επρόκειτο να εξεταστούν μάρτυρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία για την ακύρωση της δίκης, που αναμένεται να ισχύσει και για αύριο, είναι κώλυμα του δικηγόρου υπεράσπισης και συγκεκριμένα το γεγονός ότι συμμετέχει στη δίκη Λυγγερίδη, κάτι που δεν ήταν γνωστό μέχρι το πρωί.

Η πρόεδρος δέχτηκε το αίτημα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε επόμενο αίτημα αναβολής το δικαστήριο θα ορίσει δικηγόρο.

Ο κατηγορούμενος έφθασε στο δικαστήριο το πρωί, χωρίς δηλώσεις.

Η έκκληση του ΣΕΗ

​Την ίδια ώρα, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη του προκειμένου να έρθουν στο Εφετείο και να σταθούν στο πλευρό των θυμάτων.

Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση βιασμού ενός 15χρονου (για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία πρωτοδίκως), επισημαίνοντας ότι «θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά».

​Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή, για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015, σε Αθήνα και Επίδαυρο.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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