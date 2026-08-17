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17.08.2026 07:20

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα (17/8) σε Αττική, Εύβοια και άλλες 18 περιοχές

17.08.2026 07:20
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φωτογραφία αρχείου

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Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία.

Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τον Έβρο και τη Ροδόπη.

Η πρόβλεψη αφορά ακόμη την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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